Перечислены необходимые в автопутешествии предметы

«Обязательно скачать приложение, которое выявляет камеры фото и видеофиксации или купить антирадар. Это не значит, что нужно нарушать. Просто, чтобы не вляпаться в штраф и вспомнить лишний раз про скорость. Иногда камеры стоят в таких хитрых местах, там где отвлеченно внимание или знаков нет. Это такие ловушки. Вот чтобы не попасть в них, нужно быть оснащенным. Потом нужно купить разветвитель для зарядок для всевозможных гаджетов. Видеорегистратор — это тоже обязательные атрибут»,