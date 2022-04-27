3 лайфхака, чтобы круто сэкономить на туре этим летом

А вы уже запланировали путешествие?

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Большинство уже задумывается о планировании путешествия этим летом или даже в майские. Конечно, передвижения за границу затруднены, поэтому выбирать будем из российских направлений, что тоже очень здорово, учитывая все разнообразие нашей страны. Но даже в таком, казалось бы, немасштабном путешествии можно отлично сэкономить, главное, знать как.

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Не ленитесь

Естественно, хочется заплатить агенту, который сам решит все организационные вопросы, однако сможете ли вы сэкономить в таком случае, особенно если с вами едет вся семья? Вряд ли. И все же одиноким путешественникам можно рассмотреть вариант покупки тура через агентство, если вы привыкли к комфорту во всем.

Для самостоятельного подбора направления и подсчетов расходов потребуется время, но вы точно потратите его не зря.

В ситуации, если вы неопытный турист, просто не увлекайтесь экстремальным или слишком экзотическим вариантом отпуска самостоятельно, в остальных случаях нет ничего сложного в том, чтобы разработать маршрут, подсчитать расходы и осуществить все бронирования.

Можно сэкономить примерно 20% от суммы, которую бы вы отдали за все путешествие, передав бразды правления агенту.

Учитесь торговаться

Невероятно полезный навык, который пригодится всегда. Не стоит думать, что попытки сбить цену — пережитки рыночного прошлого. В большинстве небольших городов, особенно по туристическим направлениям, продавцы и работники различных сфер услуг с удовольствием торгуются, если им попался «достойный» турист.

Бывает и так, что продавец обижается, если вы даже не попытались поторговаться, поэтому этот несложный, но полезный навык поможет привезти домой чуть большую сумму, чем вы рассчитывали оставить в поездке.

Продумайте план питания

Чаще всего мы выбираем место проживание, где уже включено питание, однако такой функции может и не быть? Что делать? Искать кафе и рестораны на месте? А если вы приезжаете ночью? Как мы уже говорили, если вы планируете путешествие самостоятельно, обязательно учитывайте все тонкости, в особенности все, что касается пропитания, если вы едете с детьми.