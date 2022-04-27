Зачем нужен «красный» и «зеленый» коридор в аэропорту

Вы сдали багаж и, подхватив ручную кладь, идете к стойке паспортного контроля. Если поездка запланирована за границу, то вас ждет еще и таможенный контроль. На этом этапе вы отправитесь либо по зеленому, либо по красному коридору. В чем между ними разница? Как выбрать нужное направление? Расскажет «Рамблер».

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Начнем с того, что для прохождения таможенного контроля вы должны подойти к сотрудникам аэропорта с паспортом и посадочным талоном. Если летите семьей с несовершеннолетними детьми, пригодится свидетельство о рождении ребенка. Вы в разводе или супруг остался дома? Запаситесь заверенным у нотариуса разрешением на выезд ребенка за границу от второго родителя. Этот документ пригодится и родственникам, которым вы доверяете свое чадо, например, бабушке.

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По какому коридору идти — зеленому или красному — решает сам пассажир. Если в вашем багаже нет предметов, требующих декларации на таможне, то следует двигаться по коридору с зеленой вывеской nothing to declare. Есть вещи, для провоза которых нужно заполнить таможенную декларацию? Тогда вам нужен коридор с красной вывеской goods to declare. Список вещей, требующих декларирования, можно найти на сайте аэропорта, а также в информационной зоне перед проходами к таможне. Как правило, в него входят:

Товары для личного пользования стоимостью выше десяти тысяч евро и (или) весом более 50 килограмм;

Наличные в сумме, превышающей десять тысяч долларов;

Векселя, банковские чеки, ценные бумаги;

Оружие, его части, патроны и их компоненты;

Картины, статуэтки, представляющие культурную ценность, а также антиквариат;

Государственные награды;

Высокочастотные устройства и (или) радиоэлектронные средства гражданского назначения;

Предметы, полученные в наследство;

Психотропные и наркотические лекарственные средства (к ним нужно приложить рецепт от лечащего врача) ;

Неделимые товары/предметы весом более 35 кг;

Алкоголь и табачные изделия сверх установленных лимитов.

Для успешного прохождения таможенного контроля вам необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, а для провоза некоторых предметов из списка — оплатить пошлину.

А если я ошибся?

Разница между зеленым и красным коридором заключается в обязанности пассажира декларировать некоторые предметы и товары, а не в отсутствии контроля со стороны таможни. Это важно отчетливо понимать, чтобы не провести лишние часы в аэропорту и в итоге, например, опоздать на рейс.

Еще один важный момент: инспектор вправе остановить любое лицо, проходящее по зеленому коридору для проведения выборочного таможенного контроля багажа. И если в ходе проверки сотрудники таможни обнаружат, что у пассажира при себе есть предметы, которые нужно было декларировать, то его привлекут к ответственности. Возбуждение административного дела грозит штрафом (в размере от 50% до 200% от стоимости товара) и конфискацией. Оштрафовать могут и в том случае, если сотрудник таможни сочтет, что в вашем багаже не товары личного пользования, а коммерческая партия, например, книг или табака.