Какой вагон в поезде лучше выбрать

Поездки на поезде могут быть комфортными, если знать, какие выбирать места. Про лучшие вагоны рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Выбор выгона зависит от длительности поездки и бюджета. Например, если вам ехать менее 10 часов, бюджетнее всего купить билеты в сидячих вагонах. У них есть три класса: первый, второй и третий.

Первый оснащен кондиционером и удобными креслами в два-три ряда;

во втором больше рядов кресел и меньше дополнительных услуг;

третий класс самый экономный.

Лучше всего выбирать места, направленные в сторону движения поезда. Если долго ехать спиной вперед, может ухудшиться самочувствие в пути. Чтобы сидеть у окна, нужно выбирать нечетные места, чтобы у прохода, — четные.

Если вы планируете ехать в плацкарте, выбирайте вагоны ближе к центру поезда. Тогда поездка будет более мягкой. Кроме того, рядом будет расположен вагон-ресторан. В последних вагонах сильнее ощущается амплитуда движения состава.

Что касается мест, удобнее всего ехать на первых четырех местах вагона, которые расположены в первой отсеке рядом с проводником. Из плюсов — незанятые боковушки, так как там места не продают, близость к выходу и титану с водой, более чистые туалеты. Верхние полки, как правило, дешевле. Их обозначают четными номерами, нижние — нечетными.

Если вы планируете поехать в купе, также, как и с плацкартом, выбирайте выгоны в середине поезда или в начале. Если вы переживаете за безопасность, отдайте предпочтение купе с аварийными выходами. Однако там не открываются окна, поэтому летом без кондиционера может быть душно.