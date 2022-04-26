4 способа общения с неприятными попутчиками в поезде

Вы уверены, что готовы к путешествию по железной дороге?

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Близится сезон отпусков, когда большинству придется добираться до места назначения на самолетах, личных авто и другим транспортом. Но, наверное, трудно представить более напряженное путешествие для интроверта, чем путешествие на поезде. Вам приходится проводить с совершенно незнакомыми людьми в пути приличное количество времени, и вам очень повезет, если попутчики окажутся адекватными людьми. Но, к сожалению, неприятности поджидают в пути почти каждого, поэтому мы решили собрать небольшой гайд, чтобы ваша поездка не превратилась в ад.

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«А вы откуда?»

Наверное, самый частый неприятный сосед оказывается тем еще болтуном. Стоит только вам приземлиться на полку в купе, начинается вроде бы безобидное знакомство, но вот уже через пару часов ваш сосед знает, во сколько вы родились и кем работал ваш прадедушка по материнской линии. Не каждому хватает духа прекратить неприятную беседу.

Закатывать скандал — тоже не вариант. Как правило, в большинстве случаев соседу можно твердо сообщить, что на слишком личные темы вы разговаривать не намерены. Сделать это необходимо сразу же, как только вам задали первый личный вопрос, в противном случае вы просто упустите момент, когда болтуна еще можно остановить и очертить границы.

«Курите? Нет? А я курю»

Заядлые курильщики доставляют не меньше проблем, чем болтуны. Несмотря на то, что курение в пассажирском составе запрещено, зависимые от табака люди находят лазейки и все равно приносят запах с собой. Как мы уже говорили, ни при каких обстоятельствах не начинайте скандал сами, ведь вам в этими людьми предстоит долгая совместная дорога.

Вежливо сообщите попутчику, что у вас непереносимость табачного дыма, если вас не услышали, действуем более решительно и отправляемся в к проводнику, который обязан сделать замечание и решить проблему. В крайнем случае вы можете требовать, чтобы вас переселили в другое купе.

«Ну вам жалко, что ли?»

Наглые попутчики часто оказываются хуже болтунов и курильщиков вместе взятых. Чаще всего откровенной наглостью отличаются женщины средних лет с детьми любого возраста. Они заходят в середине пути, и буквально с порога начинают требовать уступить им нижнюю полку.

Как правило, выпады направлены на молодых людей, на которых таким людям легче надавить. Просто помним, что подобные «пробивные» соседи приобрели верхнее место вовсе не потому, что не было других — верхние места всегда дешевле. У агрессивно напирающего человека всегда есть уверенность, что удастся «продавить» соседа на нижней полке, в данном случае — вас, и занять несколько нижних мест с большой выгодой.

Стойте на своем. Вы заплатили за билеты и не обязаны никому уступать, не дайте внушить вам чувство вины.

«Пусть шумят, это же дети»