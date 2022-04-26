Все знают о том, что определенные ограничения в перевозках действуют на самолетах. В вагонах поездов тоже действуют правила, запрещающие перевозку некоторых предметов. Они не такие жесткие, как в самолетах, но их тоже стоит знать и учитывать. О том, что нельзя провозить в поездах — в материале “Рамблера”.

Фото: Pixabay Pixabay

В поездах, как и в самолетах, существует ограничение на вес провозимого багажа. В сидячих вагонах его вес не должен составлять более 36 килограммов, в спальных вагонах (СВ) можно провозить багаж весом до 50 килограммов на человека. Все, что выше нормы, нужно сдавать в багажный вагон.

Видео дня

Багажный вагон

В багажном вагоне есть некоторые ограничения на вещи, которые вы собираетесь перевозить. Их также досматривают на предмет опасности. Запрещено отдавать в багажный вагон финансовые документы, деньги, ценности, огнестрельное оружие. Нельзя брать с собой зловонные, огнеопасные, отравляющие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные вещества. Также вы не сможете провезти в багаже бьющиеся и хрупкие предметы. Часть запретов связана с безопасностью пассажиров, но большинство правил касаются вещей и хрупких ценностей, так как перевозчик не несет ответственность за то, что с вашими вещами что-то может случиться. Как правило, в багажный вагон отдают крупногабаритный багаж. Также можно отдать туда очень тяжелые чемоданы и сумки. Но не забывайте взять из них все необходимое.

Спальный вагон

Запрет есть и на провоз багажа в спальном вагоне. В ручную кладь нельзя брать зловонные и опасные вещества, которые могут легко воспламениться. Также запрещены к провозу фейерверки. Вас не пустят с вещами, если они имеют неприятный запах, пачкают вагон и имущество других пассажиров.

В поезде также можно провозить оружие. Огнестрельное оружие можно провозить только в разряженном виде, в отдельном от патронов чехле. Кроме того, у владельца должны быть документы на оружие. Это также касается холодного оружия, но перочинные и складные ножи — исключение. Их можно провозить свободно.

Жидкость в поезде провозить можно в неограниченном количестве, если это не алкоголь и не уксус. Эти жидкости можно провозить в норме по 0,5 литров на человека. Также стоит дополнительно проверить правила провоза багажа, если вы собираетесь пересекать границу на поезде. Ограничения могут коснуться и алкоголя.