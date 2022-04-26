Почему в самолетах перестали кормить

Многие путешественники, которые привыкли летать на самолетах, удивляются тому, что на некоторых рейсах перестали кормить пассажиров. Во время перелета путешественникам предлагают только напитки, а вот горячее питание не предусматривается. В материале “Рамблера” — о том, почему перестали кормить в самолетах, и будут ли возвращать питание на борт после отмены коронавирусных ограничений.

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Еще во времена СССР среди авиакомпаний действовало правило, согласно которому необходимо было предоставлять горячее питание пассажиру, если перелет длится более двух часов. Сейчас выбор о предоставлении еды пассажирам остается за авиакомпанией. Крупные авиаперевозчики все еще дают пассажирам еду на перелетах, которые длятся до пяти часов. Как правило, это сэндвичи и напитки. Совсем питание не предоставляют на лоукостерах.

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Из-за пандемии коронавируса авиакомпании перестали кормить пассажиров, ссылаясь на эпидемиологические нормы. Однако некоторые эксперты говорят, что таким образом перевозчики пытаются скорректировать цену на билеты. Дело в том, что дорожает топливо и обслуживание самолетов. Это связано, в том числе и с простоем самолетов во время карантина. Само питание компаниям обходится не так дорого. Гораздо тяжелее обстоят дела с доставкой. Чтобы провести еду на борт, необходимо пройти все проверки и досмотры.

Тем не менее, у авиакомпаний остаются негласные правила относительно питания пассажиров. Однако они касаются только регулярных рейсов, где указано, что вы покупаете билет с питанием. Если рейс длится меньше часа, то предлагаются напитки. На перелете в 3-4 часа перевозчик предложит холодные закуски. Рейс с длительностью в 5-6 часов предполагает горячее питание. Если вы летите около восьми часов, то у вас будет горячее питание и перекус. Если дольше — вам предложат полноценно поесть два раза.

Однако при покупке билета все-таки стоит смотреть на правила перевозки. Обратите внимание на то, включено ли питание в ваш перелет. Если вам это важно, например, вы соблюдаете режим питания или летите с детьми, то лучше заказать его дополнительно. Тем более, что многие авиакомпании предлагают заказать различные типы блюд в зависимости от ваших убеждений, вероисповедания или предпочтений в еде. Некоторые авиакомпании, как правило, лоукостеры, предлагают приобрести на борту снеки и напитки. Однако стоит помнить, что это недешевое удовольствие, и продают там, как правило, чипсы, орехи, печенье или шоколад.

Также ходят слухи о том, что на чартерных рейсах планируют полностью отказаться от подачи горячего питания, могут остаться только напитки. Если вы летите чартером в рамках пакетного тура, уточняйте подробности у своего туроператора. У представителей есть больше информации о том, на каких условиях обслуживает перевозчик.