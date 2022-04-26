Почему в самолетах перестали кормить

Многие путешественники, которые привыкли летать на самолетах, удивляются тому, что на некоторых рейсах перестали кормить пассажиров. Во время перелета путешественникам предлагают только напитки, а вот горячее питание не предусматривается. В материале “Рамблера” — о том, почему перестали кормить в самолетах, и будут ли возвращать питание на борт после отмены коронавирусных ограничений.
Еще во времена СССР среди авиакомпаний действовало правило, согласно которому необходимо было предоставлять горячее питание пассажиру, если перелет длится более двух часов. Сейчас выбор о предоставлении еды пассажирам остается за авиакомпанией. Крупные авиаперевозчики все еще дают пассажирам еду на перелетах, которые длятся до пяти часов. Как правило, это сэндвичи и напитки. Совсем питание не предоставляют на лоукостерах.
Из-за пандемии коронавируса авиакомпании перестали кормить пассажиров, ссылаясь на эпидемиологические нормы. Однако некоторые эксперты говорят, что таким образом перевозчики пытаются скорректировать цену на билеты. Дело в том, что дорожает топливо и обслуживание самолетов. Это связано, в том числе и с простоем самолетов во время карантина. Само питание компаниям обходится не так дорого. Гораздо тяжелее обстоят дела с доставкой. Чтобы провести еду на борт, необходимо пройти все проверки и досмотры.
Тем не менее, у авиакомпаний остаются негласные правила относительно питания пассажиров. Однако они касаются только регулярных рейсов, где указано, что вы покупаете билет с питанием. Если рейс длится меньше часа, то предлагаются напитки. На перелете в 3-4 часа перевозчик предложит холодные закуски. Рейс с длительностью в 5-6 часов предполагает горячее питание. Если вы летите около восьми часов, то у вас будет горячее питание и перекус. Если дольше — вам предложат полноценно поесть два раза.
Однако при покупке билета все-таки стоит смотреть на правила перевозки. Обратите внимание на то, включено ли питание в ваш перелет. Если вам это важно, например, вы соблюдаете режим питания или летите с детьми, то лучше заказать его дополнительно. Тем более, что многие авиакомпании предлагают заказать различные типы блюд в зависимости от ваших убеждений, вероисповедания или предпочтений в еде. Некоторые авиакомпании, как правило, лоукостеры, предлагают приобрести на борту снеки и напитки. Однако стоит помнить, что это недешевое удовольствие, и продают там, как правило, чипсы, орехи, печенье или шоколад.
Также ходят слухи о том, что на чартерных рейсах планируют полностью отказаться от подачи горячего питания, могут остаться только напитки. Если вы летите чартером в рамках пакетного тура, уточняйте подробности у своего туроператора. У представителей есть больше информации о том, на каких условиях обслуживает перевозчик.