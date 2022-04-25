Специалисты разных профессий общаются с коллегами на особом, понятном только «своим» языке. Кодовый язык и тайные слова есть у офисных работников, шахтеров, врачей и программистов. И, конечно, у работников транспорта, особенно — пилотов и стюардесс. Автор канала @aerosecret поделилась в TikTok роликом, где раскрываются фразы из «тайного» языка бортпроводников и их значение. Видео набрало 6,4 млн просмотров и 791 тысячу лайков.

Какие фразы используют в речи стюардессы и что они значат?

«Я проведу пять дней в Англии» — кодовая фраза, с помощью которого стюардессы сообщают, на каком месте сидит очень важный клиент. Цифра в этом случае означает номер ряда, первая буква страны — номер места; то есть, пассажиру на месте 5А нужно уделить особое внимание. Возможно, это знаменитость, возможно, пассажиру стало плохо или он летит с грудным ребенком.

«Лечу в Париж на арбузе» — стюардесса летит самолетом семейства Airbus: в разговорной речи его зовут просто «арбуз».

«Горячий кофе на 3В» — то же самое, что «на месте 3В сидит кто-то красивый».

В комментариях добавили еще пару сленговых фраз.

«Я знаю, что „умка“ — это ребенок, который летит один»;

«А бобик или бройлер — это все самолеты, от Бо(и)нг»;

«В рижском аэропорту принято кодовое слово „браво виски“ — это значит, что пришли сведения об угрозе, что в аэропорту бомба».