Как стюардессы готовятся к полету

Комфорт пассажиров зависит от подготовки бортпроводников. Экипаж поднимается на борт за час до вылета и начинает подготовку. "Рамблер" расскажет, из чего она состоит.

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Сначала для всех участников полета проходит брифинг, который включает первичный инструктаж. Затем старший бортпроводник распределяет обязанности между стюардами и стюардессами. Кто-то отвечает отвечает за аптечки на борту, кто-то возьмет на себя документооборот, другие будут работать на кухне, а кто-то встречать пассажиров.

Если по прогнозам высока вероятность турбулентности, корректируется график обслуживания пассажиров, чтобы напитки и еда не падали.

Пилоты, в свою очередь, занимаются проверкой систем самолета, а бортпроводники разбирают сумки с продуктами, проверяют запасы льда в холодильном аппарате, исправность водонагревателя, осматривают состояние мебели в саолне.

Важно, чтобы все работало, было чистым и пассажирам хватило гигиенических принадлежностей в ходе полета. Чтобы ориентироваться в задачах, стюардессы используют специальный чек-лист.