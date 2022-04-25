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1 час назад

Как стюардессы готовятся к полету

Даша Краснова

Комфорт пассажиров зависит от подготовки бортпроводников. Экипаж поднимается на борт за час до вылета и начинает подготовку. "Рамблер" расскажет, из чего она состоит.

Как стюардессы готовятся к полету
Фото: unsplash.comunsplash.com

Сначала для всех участников полета проходит брифинг, который включает первичный инструктаж. Затем старший бортпроводник распределяет обязанности между стюардами и стюардессами. Кто-то отвечает отвечает за аптечки на борту, кто-то возьмет на себя документооборот, другие будут работать на кухне, а кто-то встречать пассажиров.

Если по прогнозам высока вероятность турбулентности, корректируется график обслуживания пассажиров, чтобы напитки и еда не падали.

Пилоты, в свою очередь, занимаются проверкой систем самолета, а бортпроводники разбирают сумки с продуктами, проверяют запасы льда в холодильном аппарате, исправность водонагревателя, осматривают состояние мебели в саолне.

Важно, чтобы все работало, было чистым и пассажирам хватило гигиенических принадлежностей в ходе полета. Чтобы ориентироваться в задачах, стюардессы используют специальный чек-лист.

Чек-лист бортпроводника выглядит так:

  • провести осмотр помещений в целях определения их состояния и обнаружения забытых вещей;
  • проверить наличие и состояние обшивки салонов, штор, ковров, обивки кресел, детских люлек, кухонного оборудования и туалетных комнат;
  • провести проверку исправности привязных ремней, работы регуляторов откидывания спинок кресел, столиков;
  • проверить исправность освещения;
  • проверить наличие воды, а также состояние кислородного и противопожарного оборудования;
  • проконтролировать доставку на борт рекламно-информационного материала;
  • принять питание и разместить его;
  • проверить установку трапа или телетрапа;
  • доложить бригадиру о готовности к приему пассажиров.
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