Как питаться за рубежом, чтобы не испортить отпуск

Не соблюдающие осторожность в плане гастрономии на зарубежных курортах россияне в лучшем случае рискуют испортить себе отпуск отравлением.

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Жаркий климат, непроверенные или экзотические продукты и желание попробовать все грозят нашим туристам большими неприятностями.

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Вода

Согласно статистике, в жарких странах вода является одной из главных причин пищевых отравлений. Особенно часто с этим сталкиваются иностранцы в Египте и Тунисе. Эксперты настоятельно советуют не только нигде не пить воду из-под крана, но даже покупая бутилированную воду, советуют проверять крышку на герметичность. Местные торговцы иногда идут на хитрость – в пустую тару наливают обычную воду и продают. Получить отравление – проще простого. Во многих популярных для туристов, но небогатых странах достаточно слабо работают опреснительные системы, а водопроводные системы оставляют желать лучшего.

Шведский стол

Такое застолье является одним из любимейших типов приема пищи для многих россиян. Некоторые даже специально едут туда. Где шведский стол входит в тур. Но эксперты предупреждают, что такой стол нередко сервируют в лучшем случае не самым свежими продуктами – в худшем варианте продуктами уже откровенно пропавшими. Их обильно обливают кетчупами, соусами и пахучими приправами, так что несвежесть не определишь до тех пор, пока… В общем, пока не придет лихо. Поэтому опытные люди советуют любителям шведских столов не делать две простые вещи – не есть слишком много и избегать быстро портящихся продуктов.

Нарезанные овощи и фрукты

Во многих ресторанах и отелях фрукты и овощи предлагают туристам в разрезанном виде. Якобы это делается для удобства клиентов. Но здесь стоит помнить о том, что в этом виде плоды пропадают намного быстрее. Тем более, в условиях очень жаркого климата. Но, как и в ситуации со шведским столом, местные хитрецы поливают их лимонным соком для того, чтобы они могли долго лежать и сохранять товарный вид.

Опасная экзотика

Русские туристы обожают не только привозить с отдыха оригинальные сувениры, но и пробовать местную еду, которую в России встретишь редко. И здесь специалисты предупреждают сразу о двойной опасности. Во-первых, даже при правильном приготовлении блюда оно может оказаться слишком непривычным для нашего желудка. Как итог – тошнота, рвота, головокружение и несколько потерянных дней отпуска. Во-вторых, некоторые экзотические блюда по-настоящему ядовиты и их безопасность зависит как от правильного приготовления, так и от правильного употребления. В общем, далеко не все зависит от самих едоков.