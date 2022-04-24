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2 часа назад

Как летать в самолете, если немеют ноги

Мира Маркина

Путешествие в самолете бывает ну очень неудобным. Кресла на борту твердые и узкие. Ноги коварно не помещаются в крошечное пространство перед другим сидением, затекают и немеют. Что делать в такой ситуации? «Рамблер» делится советами.

Как летать в самолете, если немеют ноги
Фото: unsplash.comunsplash.com

Купить место с дополнительным пространством впереди

Таких вариантов в самолете два — либо места в бизнес-классе, либо у аварийного выхода. Первый вариант стоит дороже и идет в комплекте с вкусной едой и мягким креслом. Второй бюджетный, но пассажир в случае аварии должен открывать дверь и помогать экипажу. Поэтому на эти места сажают визуально здоровых и сильных людей. Впрочем, при онлайн-регистрации никто не видит, как вы выглядите.

Использовать ремень

Если ноги не помещаются под сидением впереди, их можно поставить на свое кресло и закрепить впереди ремнем безопасности. Вы будете в позе «зародыша» головой вверх: в можно спать, не боясь упасть вперед. Конечно же, обувь необходимо снять.

Возьмите заранее чистые носки или тапочки, которые будете использовать на борту. Сидеть так можно только в моменты, когда табло «пристегните ремни» отключено. Во время взлета и посадки придется лететь как обычно.

Взять подставку для ног

Рюкзак или даже небольшой чемодан можно не класть на полку сверху, а положить под сидением впереди сидящего человека. В полете сумку можно достать и поставить на нее ноги, если там нет ничего хрупкого. Вариант для тех, кто брезгует, — специальные надувные подставки , которые продаются в интернет-магазинах. Их размеры специально выверены, чтобы поместиться в узкое пространство между креслами.

Бонус: почаще вставать и носить удобную одежду

Совет банальный, но обязательный. Каждый час прогуливайтесь хотя бы до туалета. Не надевайте на борт ничего обтягивающего или сковывающего движения: вам должно быть столь же удобно, как в домашней пижаме.

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