К чему лучше не прикасаться в лесу

Собрать букет цветов или полакомиться симпатичными ягодами в лесу – заманчиво, правда? Однако не все растения в дикой природе “дружелюбны” по отношению к человеку. Как не испортить отдых из-за местной флоры, читайте в материале “Рамблера”.
Цветы не представляют никакой опасности, ими можно любоваться, вдыхать их аромат. Но ягоды майского ландыша лучше не пробовать на вкус. Они ядовиты. Если человек или животное выпьет воду из тары, в которой стояли ландыши, это тоже наверняка закончится отравлением.
Плоды паслена внешне похожи на ягоды ландыша. И хотя он является ближайшим родственником картофеля и томатов, его лучше не есть. “Ягоды” имеют сладко-горький вкус и очень ядовиты.
Ягоды этого растения напоминают привычный нам виноград. Они имеют сильные вяжущие свойства, а вкус их неприятен. Всего одна пригоршня такого винограда может спровоцировать сильное отравление.
Все “части” невысоких кустиков бузины травянистой ядовиты. Даже если вы слышали, что бузинное варенье очень вкусное, вероятнее всего, речь шла о лакомстве из ягод черной бузины.
Этот прекрасный цветок, похожий на микс ясеня и фиолетовой орхидеи, считается одним из самых опасных растений Кавказа. К нему нельзя прикасаться, не стоит и пытаться вдохнуть его аромат. При контакте с кожей на ней появляется сильный химический ожог второй степени. Встреча с ясенцем может привести к дерматиту или аллергическому шоку.
Из бирючины часто делают живые изгороди, поэтому вы вряд ли видели ее ягоды – ведь кусты часто подстригают и оставляют максимум цветы. Однако ее плоды, очень похожие на черемуху, весьма ядовиты. Также дело обстоит с ягодами крушины ломкой.
Еще один близнец садовой культуры – смородины красной. Но лесная жимолость растет не кистью, а попарно у самой верхушки ветки. Птицы питаются ее ягодами, но для человека они опасны.
Это многолетнее растение можно часто встретить не только в лесах на юге России, но и на садовых участках в качестве декоративного. Его колосовидные соцветия с черно-фиолетовыми глянцевыми ягоды выглядят привлекательно. Однако лакомиться им не стоит. Ягоды содержат множество вредных для человека веществ.
В коре, корнях, плодах и хвое тиса содержится множество различных ядовитых соединений. В то же время это дерево обладает высокой прочностью и бактерицидностью. Кстати поэтому в древние времена древесину использовали для изготовления саркофагов, а позднее – мебель.
Первый притягивает взгляд ярко-красными блестящими ягодами, второй имеет черную матовую окраску плодов. Оба похожи на черноплодку, но сок этих растений слишком ядовит и может вызвать серьезные ожоги. Еще одна особенность, которую важно знать о воронце – он источает неприятный запах, что может уберечь неопытного лесного гостя от поедания ягод.
Единственная иссиня-черная ягода, венчающая четыре расположенных крест-накрест листа, похожа на плод черники или голубики. Но ее ни в коем случае нельзя есть.
Мимо огромных растений с красивым белым “зонтиком” сложно пройти. Но их ни в коем случае нельзя трогать. Контакт с соком этого растения гарантированно закончится ожогами. В худшем случае – потерей зрения, если ядовитая субстанция попадает в глаза. Ожоги могут заживать очень долго, оставляя на коже рубцы и пигментные пятна.
Семена, цветы и нектар этого бесспорно красивого цветка очень ядовиты. Отравление ядом бругмансии может вызвать спутанность сознания, аритмию, головную боль, зрительные и слуховые галлюцинации и даже летальный исход.