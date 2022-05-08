К чему лучше не прикасаться в лесу

Собрать букет цветов или полакомиться симпатичными ягодами в лесу – заманчиво, правда? Однако не все растения в дикой природе “дружелюбны” по отношению к человеку. Как не испортить отдых из-за местной флоры, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: publicdomainpictures.net publicdomainpictures.net

Ландыши

Видео дня

Цветы не представляют никакой опасности, ими можно любоваться, вдыхать их аромат. Но ягоды майского ландыша лучше не пробовать на вкус. Они ядовиты. Если человек или животное выпьет воду из тары, в которой стояли ландыши, это тоже наверняка закончится отравлением.

Паслен

wikimedia.org

Плоды паслена внешне похожи на ягоды ландыша. И хотя он является ближайшим родственником картофеля и томатов, его лучше не есть. “Ягоды” имеют сладко-горький вкус и очень ядовиты.

Девичий виноград

pixabay.com

Ягоды этого растения напоминают привычный нам виноград. Они имеют сильные вяжущие свойства, а вкус их неприятен. Всего одна пригоршня такого винограда может спровоцировать сильное отравление.

Бузина травянистая

Edal Anton Lefterov/wikimedia.org

Все “части” невысоких кустиков бузины травянистой ядовиты. Даже если вы слышали, что бузинное варенье очень вкусное, вероятнее всего, речь шла о лакомстве из ягод черной бузины.

Ясенец кавказский

peganum from Small Dole/wikimedia.org

Этот прекрасный цветок, похожий на микс ясеня и фиолетовой орхидеи, считается одним из самых опасных растений Кавказа. К нему нельзя прикасаться, не стоит и пытаться вдохнуть его аромат. При контакте с кожей на ней появляется сильный химический ожог второй степени. Встреча с ясенцем может привести к дерматиту или аллергическому шоку.

Бирючина обыкновенная

Alexander Roumega/wikimedia.org

Из бирючины часто делают живые изгороди, поэтому вы вряд ли видели ее ягоды – ведь кусты часто подстригают и оставляют максимум цветы. Однако ее плоды, очень похожие на черемуху, весьма ядовиты. Также дело обстоит с ягодами крушины ломкой.

Жимолость лесная

Meneerke bloem/wikimedia.org

Еще один близнец садовой культуры – смородины красной. Но лесная жимолость растет не кистью, а попарно у самой верхушки ветки. Птицы питаются ее ягодами, но для человека они опасны.

Лаконос

pxhere.com

Это многолетнее растение можно часто встретить не только в лесах на юге России, но и на садовых участках в качестве декоративного. Его колосовидные соцветия с черно-фиолетовыми глянцевыми ягоды выглядят привлекательно. Однако лакомиться им не стоит. Ягоды содержат множество вредных для человека веществ.

Тисс ягодный

pxhere.com

В коре, корнях, плодах и хвое тиса содержится множество различных ядовитых соединений. В то же время это дерево обладает высокой прочностью и бактерицидностью. Кстати поэтому в древние времена древесину использовали для изготовления саркофагов, а позднее – мебель.

Воронец красноплодный и колосовидный

Первый притягивает взгляд ярко-красными блестящими ягодами, второй имеет черную матовую окраску плодов. Оба похожи на черноплодку, но сок этих растений слишком ядовит и может вызвать серьезные ожоги. Еще одна особенность, которую важно знать о воронце – он источает неприятный запах, что может уберечь неопытного лесного гостя от поедания ягод.

Вороний глаз четырехлистный

Paris quadrifolia/wikimedia.org

Единственная иссиня-черная ягода, венчающая четыре расположенных крест-накрест листа, похожа на плод черники или голубики. Но ее ни в коем случае нельзя есть.

Борщевик Сосновского

Ummagumma/wikimedia.org

Мимо огромных растений с красивым белым “зонтиком” сложно пройти. Но их ни в коем случае нельзя трогать. Контакт с соком этого растения гарантированно закончится ожогами. В худшем случае – потерей зрения, если ядовитая субстанция попадает в глаза. Ожоги могут заживать очень долго, оставляя на коже рубцы и пигментные пятна.

Бругмансия

pxhere.com