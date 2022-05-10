7 вещей, которые путешественники забывают взять с собой

Собираясь в дорогу, легко забыть что-нибудь важное. В особенности, если долгие сборы – не ваш конек, а чемодан укладывается по принципу “о чем вспомнил, то и взял”. С чек-листом “Рамблера” вы точно возьмете все нужное с собой и сэкономите, потому что не придется покупать необходимое в аэропорту или в поездке.

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Маршрутная квитанция. Она пригодится в случае, если ваш рейс задерживают, отменяют или на борту оказалось пассажиров больше, чем нужно (овербукинг). Штамп на маршрутной квитанции или посадочном талоне дает возможность получить возврат средств или частичную компенсацию. Кроме того, если в системе регистрации произойдет сбой, то этот документ в распечатанном виде подтвердит право на полет.

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Обратный билет и подтверждение бронирования жилья. Если вы полетите в безвизовую страну или транзитом, то без этих документов могут не пустить.

Результат ПЦР-тестирования, сертификат о вакцинации. Конечно, сейчас во многих аэропортах можно пройти необходимые обследования, но это и стоит дороже, и требует времени. А нервничать накануне вылета из-за собственной оплошности – не то, что хотелось бы испытать в начале отпуска.

Страховка. Этот документ в экстренной ситуации удобнее иметь под рукой в бумажном виде. Он понадобится, если вам придется за границей вызывать врача или госпитализироваться.

Внешний аккумулятор (powerbank) и дополнительный кабель. Не всегда бывает легко найти свободную зарядку. Обязательно изучите перед вылетом, какого объема аккумулятор можно положить в ручную кладь.

Дорожная аптечка. Есть лекарства, которые в других странах стоят дороже или их нельзя купить без рецепта (например, препараты для снижения давления, обезболивающие, офтальмологические и антигистаминные средства). Ранее мы писали о том, как собрать идеальную аптечку в путешествие.