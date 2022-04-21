Что делать, если в самолете началась паника

Согласно статистике, каждый восьмой человек в самолете испытывает дискомфорт в полете. Около 15% взрослого населения со всего мира страдают аэрофобией — боязнью летать. Если вы испытываете страх в самолете, с вами может произойти внезапная паника. В материале “Рамблера” — о том, как справиться со страхом в самолете.

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Паническое состояние связано со страхом. Ваша психика чувствует опасность, из-за чего ваше самочувствие ухудшается: учащается сердечный ритм, вы начинаете чаще дышать, ваши ладони потеют, поднимается давление и кружится голова. Из-за того, что мозговые процессы имеют физические симптомы, людей еще больше начинает захлестывать паника. Однако с ней можно справиться самостоятельно.

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Задержите дыхание

Сначала надо работать над физиологическими последствиями. В порыве страха вы начинаете чаще дышать, жадно поглощая воздух. Для мозга это — сигнал об опасности. Вы боитесь, получаете больше кислорода, из-за этого вырабатывается больше адреналина. Попробуйте задержать дыхание. Вы почувствуете прилив спокойствия. Можно использовать такую технику: сделайте глубокий вдох под счет до 8, потом задержите дыхание на 7 секунд, и так же медленно выдохните. Подобные круги нужно сделать от 10 раз. Если не помогло, то нужно повторить еще раз.

Расслабление тела

Когда вас окутывает паника, у вас напрягаются мышцы, и это — еще один сигнал мозгу об опасности. Мышцы необходимо расслабить, но просто отпустить ситуацию и расслабиться у вас не получится, поэтому нужно действовать по определенной схеме. Начните с шеи и переходите к напряжению других мышц вниз. Вам необходимо напрячь каждую мышцу на 10 секунд. После сильного напряжения она сама расслабится. Так вы сможете уменьшить состояние паники.

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