Что делать, если в самолете началась паника

Согласно статистике, каждый восьмой человек в самолете испытывает дискомфорт в полете. Около 15% взрослого населения со всего мира страдают аэрофобией — боязнью летать. Если вы испытываете страх в самолете, с вами может произойти внезапная паника. В материале “Рамблера” — о том, как справиться со страхом в самолете.
Паническое состояние связано со страхом. Ваша психика чувствует опасность, из-за чего ваше самочувствие ухудшается: учащается сердечный ритм, вы начинаете чаще дышать, ваши ладони потеют, поднимается давление и кружится голова. Из-за того, что мозговые процессы имеют физические симптомы, людей еще больше начинает захлестывать паника. Однако с ней можно справиться самостоятельно.
Сначала надо работать над физиологическими последствиями. В порыве страха вы начинаете чаще дышать, жадно поглощая воздух. Для мозга это — сигнал об опасности. Вы боитесь, получаете больше кислорода, из-за этого вырабатывается больше адреналина. Попробуйте задержать дыхание. Вы почувствуете прилив спокойствия. Можно использовать такую технику: сделайте глубокий вдох под счет до 8, потом задержите дыхание на 7 секунд, и так же медленно выдохните. Подобные круги нужно сделать от 10 раз. Если не помогло, то нужно повторить еще раз.
Когда вас окутывает паника, у вас напрягаются мышцы, и это — еще один сигнал мозгу об опасности. Мышцы необходимо расслабить, но просто отпустить ситуацию и расслабиться у вас не получится, поэтому нужно действовать по определенной схеме. Начните с шеи и переходите к напряжению других мышц вниз. Вам необходимо напрячь каждую мышцу на 10 секунд. После сильного напряжения она сама расслабится. Так вы сможете уменьшить состояние паники.
Если у вас случилась сильная паника, и никакие техники не помогают, можно попробовать упражнение, которое отвлечет ваше внимание от страшных мыслей. Встаньте в проход самолета и посмотрите вокруг, на стены, стюардесс и людей вокруг себя. Для начала найдите четыре вещи синего цвета, потом красного, зеленого и желтого. Когда будете их искать, проговаривайте про себя их название, а не просто считайте. Например: “Один — упаковка яблочного сока зеленая, два — зеленая ручка, три — зеленая рубашка”. Когда вы найдете вокруг себя вещи нужных цветов, вы отвлечетесь от паники.