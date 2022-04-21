Как развлекаться в путешествии на автомобиле

Длительные поездки на автомобиле всегда удручают не только водителей, но и пассажиров. Особенно тяжело организовать путешествие на личном транспорте, если среди пассажиров будут дети. Однако есть способы развлечь всю семью в автопутешествиях. Для этого не придется использовать смартфоны и планшеты. Эти игры не заставят водителя отвлекаться от управления транспортом.

Фото: Car.ru Car.ru

Алфавит

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Простая и занятная игра для организации автомобильных путешествий, в которую можно играть часами. В процессе поездки пассажиры и водитель должны находить слова, которые начинаются с определенной буквы алфавита. Это могут быть слова на машинах, дорожных знаках, щитах и грузовиках. Можно использовать даже названия моделей. Побеждает тот, кто первым доберется до буквы Я.

Шпион

Самая популярная игра в “Угадайку”. Она подходит для любых мест, в том числе для автомобиля. Интересно, что такую игру изучают даже дети, которые еще не знакомы с алфавитом. Ее правила достаточно простые. Сначала нужно загадать определенный предмет, который находится в поле видимости. После этого можно начать описывать его - “Я вижу что-то красное” или “Это начинается на букву К”. Остальные должны угадывать, какой предмет был задуман.

Вопросы

Более сложный вариант предыдущей игры. Один игрок должен выбрать человека или предмет. После этого участники начинают задавать ему вопросы по очереди. Начинать игру следует с простых вопросов, которые предполагают односложный ответ. Если будет задано уже 20 вопросов, и никто не отгадает предмет, все проигрывают, кроме того, кто загадывал элемент.

Тройная угроза

В такой интересной игре каждый участник должен выбрать 3 слова. После этого остальные пассажиры должны составлять предложения из загаданных слов. Можно усложнить правила - отвести на составление предложений определенное время. Чтобы игра проходила еще веселее и динамичнее, можно присваивать автору самых удачных предложений по 1 баллу.

Какой цвет?

Еще одна игра, которая подходит для юных пассажиров транспортного средства. Ее условия достаточно простые. Каждый игрок должен перечислить предметы разных групп определенного цвета, а остальные должны отгадывать его. Например, яблоко, ящерица, горох, трава - зеленый. Аналогичным образом загадываются разные предметы, которые чаще всего бывают представлены в определенном цвете. Дети или взрослые пассажиры должны отгадывать сам цвет.

Как можно заметить, длительные поездки на автомобиле можно проводить с удовольствием. Простые игры могут заменить планшеты и смартфоны и развить мышление юных пассажиров. Благодаря таким развлечениям, время в дороге проходит незаметно. Чтобы сделать процесс еще более увлекательным и азартным, можно заранее подготовить для участников награды. Это могут быть сладкие призы или же более дорогие подарки. При организации поездок можно заранее придумать развлечения для пассажиров в салоне.

Итог