Как сэкономить на путешествии на автомобиле

Путешествия на автомобиле становятся все более популярными среди россиян. Они комфортны в плане регулирования своего времяпрепровождения, а также более экономичны, так как среди основных затрат только бензин, еда и расходные материалы. В тексте “Рамблера” — о том, как еще больше сэкономить на путешествии на машине.
Вы лучше других знаете свою машину и ее слабые места, поэтому перед тем, как отправиться в дорогу, закупите необходимые материалы и запчасти, которые могут понадобиться в пути туда и обратно. Если в дороге что-то сломается, у вас будет возможность починить это самостоятельно. Таким образом, вы сэкономите довольно крупную сумму. Перед поездкой также можно пройти ТО, чтобы убедиться в том, что на вашей машине можно безопасно передвигаться на дальние расстояния.
Не забудьте взять с собой еду в дорогу, можно даже приобрести сумку-холодильник, чтобы пища могла долго сохраняться в теплую погоду. На вашем пути наверняка будут различные кафе и магазины, но для экономии можно взять еду с собой. Приготовьте несколько порций, возьмите одноразовые тарелки и храните все в сумке-холодильнике. Разогреть блюда можно в специальных зонах отдыха или на заправках, там всегда идут навстречу путешественникам. Не забудьте о закусках: овощах, фруктах, орехах, крекерах и печенье.
В жару и в холод расход топлива увеличивается из-за использования кондиционера с теплым или холодным воздухом. В летний период сократить расход топлива гораздо легче. Если вы едете не по трассе с высокой скоростью или стоите в пробке, можете уменьшить расход топлива и сэкономить на бензине. Однако делать это тоже нужно в пределах разумного. Если кому-то из пассажиров жарко, можно ненадолго охлаждать машину, а потом снова открывать окна.