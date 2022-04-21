Как сэкономить на путешествии на автомобиле

Путешествия на автомобиле становятся все более популярными среди россиян. Они комфортны в плане регулирования своего времяпрепровождения, а также более экономичны, так как среди основных затрат только бензин, еда и расходные материалы. В тексте “Рамблера” — о том, как еще больше сэкономить на путешествии на машине.

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Возьмите с собой необходимые запчасти

Вы лучше других знаете свою машину и ее слабые места, поэтому перед тем, как отправиться в дорогу, закупите необходимые материалы и запчасти, которые могут понадобиться в пути туда и обратно. Если в дороге что-то сломается, у вас будет возможность починить это самостоятельно. Таким образом, вы сэкономите довольно крупную сумму. Перед поездкой также можно пройти ТО, чтобы убедиться в том, что на вашей машине можно безопасно передвигаться на дальние расстояния.

Составьте рацион питания

Не забудьте взять с собой еду в дорогу, можно даже приобрести сумку-холодильник, чтобы пища могла долго сохраняться в теплую погоду. На вашем пути наверняка будут различные кафе и магазины, но для экономии можно взять еду с собой. Приготовьте несколько порций, возьмите одноразовые тарелки и храните все в сумке-холодильнике. Разогреть блюда можно в специальных зонах отдыха или на заправках, там всегда идут навстречу путешественникам. Не забудьте о закусках: овощах, фруктах, орехах, крекерах и печенье.

Старайтесь уменьшить расход топлива