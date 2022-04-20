Как выгодно уйти в оплачиваемый отпуск

Планирование отпусков — головная боль каждого сотрудника. Одни еще не определились с планами, другие не хотят терять деньги. "Рамблер" выяснил, как выгодно взять отпуск.

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Средний дневной заработок для расчета отпускных рассчитывается по определенной формуле: отпускные = средний дневной заработок, умноженный на количество календарных дней отпуска.

Что влияет на размер отпускных Наличие премий в расчетном периоде. У кого-то это сезонные премии, у кого-то премии по итогам года.

Изменение статуса работника в расчетном периоде, например, вас повысили.

Наличие в отпускном месяце нерабочих праздничных дней подразумевает, что чем меньше официальных рабочих дней в меесяце, тем меньше денег вам заплатят. Зато нерабочии дни сделают отпуск дольше.

Делим отпуск и ищем выгоду

Всего сотруднику положено 28 дней отпуска, 14 из которых необходимо отгулять полностью. Получить выгоду можно при делении оплачиваемого отпуска. С материальной точки зрения деление отпуска с захватом максимального количества выходных дней (например, оформление отпуска, начиная с субботы) может незначительно увеличить доход работника.

Но при дроблении отпуска на части с учетом только рабочих дней (с понедельника по пятницу) позволит отпускнику удлинить дни отпуска, но доход его при этом уменьшается.

Выгода для работника может заключаться как в увеличении дней отпуска (работник фактически будет больше отдыхать), так и в максимальной сумме отпускных выплат.

Выводы

Оплачиваемый выгоднее планировать в месяце с наибольшим количеством рабочих дней (июль и декабрь, в которы 23 рабочих дня). А такие месяцы, как январь, февраль, май лучше отрабатывать полностью.

Но не стоит забывать о влиянии на выплаты больничных, отгулов за свой счет, премий и увеличение оклада работника.