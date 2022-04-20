Что делать, если отпуск совпал с майскими праздниками

В 2022 году майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 7 по 10 мая. О том, как трудовые отношения выстраиваются в случае совпадения дат отпуска с праздничными днями, «Вечерняя Москва» узнала у руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

По его словам, отпуск продлевается на количество праздничных дней, выпавших на его период. Они не входят в число отведенных сотруднику дней отдыха, пояснил эксперт.

— Праздничные дни, которые выпадают на отпуск, не входят в него. При планировании отпуска не нужно считать праздничные дни, — высказался Иванов.

Однако важно помнить о разнице между выходными и нерабочими праздничными днями, подчеркнул собеседник «ВМ». Компенсироваться работнику будут только 1 мая и 9 мая, в то время как 2, 3, 7 и 8 мая не являются праздничными.

— Например, если у человека отпуск длится 28 дней, но его часть пришлась на майские праздники, то по факту он будет отдыхать сразу 30 дней, — рассказал специалист.