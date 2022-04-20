Какое походное снаряжение можно взять с собой в самолет

Требования авиакомпаний в отношении путешествий с походным снаряжением чаще всего достаточно лояльные. Большинство предметов разрешено провозить в самолете. Палатку, например, можно сдать в багаж, а можно и пронести в салон в качестве ручной клади — и то, и другое будет считаться нормальным.

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Итак, палатку можно провозить в самолете в зарегистрированном багаже или в ручной клади. Однако, перевозя ее в ручной клади, вы должны соблюдать правила авиакомпании — убедитесь, поместится ли палатка под передним сиденьем или на верхней полке.

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А вот шесты и колья для палатки в любом случае придется сдать в багаж. Причина в том, что эти аксессуары могут быть легко использованы в качестве оружия, представляющего угрозу безопасности в самолете. Их просто-напросто конфискуют при прохождении контроля, если вовремя не сдать их во время регистрации на рейс.

Также обратите внимание, что у каждой авиакомпании существуют свои ограничения по весу ручной клади. Еще раз внимательно прочитайте правила вашего тарифа, чтобы убедиться, что вы не превышаете каких-нибудь лимитов. Некоторые палатки, например, многокомнатные, годятся только для сдачи в багаж, возможно, даже негабаритный, за который попросят доплатить.

Спальные мешки, подушки и коврики при соблюдении ограничений по весу и размерам допускаются в салон самолета. А вот оборудование для надувания подушки — насос — придется сдать в багаж. Если, конечно, он не встроенный.

Походные печи разрешается провозить в ручной клади. Единственное требование — они должны быть чистыми и не содержать остатков топлива или его паров. Печку в багаж лучше не сдавать, потому что она хрупкая, легко повреждается и деформируется. Походная посуда не должна быть проблемой при посадке.

Трекинговые палки в 100-процентах случаев отправляются в багажное отделение.

Фонарики разрешено провозить как в салоне, так и в зарегистрированном чемодане.

В ручной клади можно иметь только одну многоразовую зажигалку или коробку безопасных спичек. Внимание: в багаж их сдавать категорически запрещено. Всепогодные «охотничьи» спички не пропустят ни в салон, ни в багаж.

Бытовые ножи по соображениям безопасности разрешается провозить только в багажном отделении. Предварительно их надо тщательно завернуть.

Туристическое снаряжение, которое не разрешается брать на борт самолета ни в ручной клади, ни в зарегистрированном багаже:

Защитные средства от диких животных, типа «медвежьего спрея». Так как он легко воспламеняется, его нельзя перевозить в ручной клади или в зарегистрированной сумке. Лучший вариант — купить товар на месте.

Топливо для печки — еще один горючий предмет, который не разрешается провозить в самолете ни в салоне, ни в багаже.

Устройства для розжига костра, типа FireSteel из сплава магния, не допускаются в самолет ни в каком виде.

Для транспортировки походного снаряжения лучше всего использовать мягкие сумки, так как они практически не ломаются и не трескаются при ударе. Тем не менее, заранее оберните мягкий чемодан или рюкзак багажной пленкой для дополнительной защиты. Лучше упаковать сумки дома, так как это обойдется дешевле, чем делать это в аэропорту.