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49 минут назад

Путешественникам перечислили самые необходимые в круизе вещи

Lenta.ru

Эксперт по путешествиям Джаннин Уильямсон перечислила туристам самые необходимые вещи в круизе. Ее советы публикует The Mirror.

Путешественникам перечислили самые необходимые в круизе вещи
Фото: Alonso Reyes / UnsplashAlonso Reyes / Unsplash

В первую очередь специалист посоветовала путешественникам при сборе вещей ориентироваться на маршрут предполагаемой поездки. Так, для круизов по Средиземному морю с собой рекомендуется взять одежду свободного кроя из натуральных тканей, в которой будет комфортно в жару, а также шляпу с широкими полями или кепку, очки и солнцезащитный крем.

Кроме того, лучше отдавать предпочтение в поездке одежде, сочетающейся по стилю и цвету. «Старайтесь придерживаться двух-трех основных цветовых схем. Соберите их вместе как "целые" наряды и сфотографируйте в качестве напоминания», — добавила она.

Также, по словам Уильямсон, перед сбором вещей стоит застелить дно тканевого чемодана пластиковыми пакетами, чтобы в случае дождя вещи остались сухими. «Как только вы окажетесь на борту и распакуете вещи, пакеты можно использовать в качестве мешков для грязной одежды, которую вы повезете домой», — пояснила специалист.

Ранее пассажиры круизных лайнеров поделились в сети самыми непристойными случаями, свидетелями которых они стали в своих путешествиях. Так, один из пользователей платформы рассказал историю, как однажды пара пассажиров занялась сексом в общем джакузи, который находился на одной из палуб судна.

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