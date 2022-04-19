Как сэкономить при подготовке к путешествиям

Основной поток российских туристов направлен на юг страны. Чаще всего граждане выбирают Сочи в качестве места для пляжного отдыха. Об этом «Ленте.ру» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Также он дал советы, как сэкономить деньги в путешествии.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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«И тогда, в пандемию, когда были отменены вылеты, и сейчас основная масса летят на черноморское побережье, на юг России. С той лишь особенностью, что в настоящее время до мая по 11 аэропортам приостановлены вылеты. Доступны Сочи и Минводы. Соответственно, больше всего люди выбирают Сочи, что подтверждают данные по бронированиям и продажам туров. По всем показателям впереди»,

— сообщил Барзыкин.

Также актуальны для путешественников сформировавшиеся туристические центры России, добавил эксперт. Например, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Сергиев Посад, Суздаль.

На сегодняшний день наблюдается рост спроса на качественные туристические услуги, отметил Барзыкин. Это касается хороших условий проживания, удобных перелетов и качественного отдыха. То есть, люди предпочитают отдели не ниже четырех звезд, прямые рейсы до места отдыха и разнообразную программу развлечений.

Экономия на путешествии

Сэкономить можно, если заранее бронировать места размещения и покупать билеты на самолеты или поезда, отметил Барзыкин. На майские праздники купить что-то со скидкой уже не получится, предупредил он.

«Главный совет, который бы я дал, чтобы сэкономить средства в путешествии, это не читайте газет. Нужно по факту заходить в онлайн-сервисы, смотреть основные предложения операторов и выбирать. А не ориентироваться на инфо-шум»,

— посоветовал эксперт.

Он добавил, что лучше всего сориентироваться помогут туроператоры.

«Они вам подберут и лучший тур, и организуют перелет. Никакой головной боли. Цена на все это будет процентов на 20 ниже, чем если вы сами будете бронироваться. Потому что у них есть блок мест, а если заранее покупать, то еще и скидку вам сделают»,

— поделился вице-президент РСТ.

Самостоятельные путешествия предполагают полную ответственность за самого себя, напомнил Барзыкин. «Прежде всего нужно понимать насколько вы продвинуты и профессиональны в этом деле», — дал совет эксперт.

Если выбор пал на самостоятельное путешествие, в качестве средства размещения Барзыкин порекомендовал присмотреться к съемному жилью.

«Размещение у частников не только дешевле, но и интереснее. Это просто небо и земля по сравнению с отелями. Конечно, сразу получаешь дополнительные услуги в виде национального колорита и гостеприимства, но при всем том не лишним будет проверить перепроверить на порталах отзывы, потому что бывает по-разному. Могут ожидания не сбыться»,

— предостерег специалист.

Выбирая съемное жилье нужно помнить, что при этом риски выше.

«Так всегда бывает, когда мы гонимся за дешевизной, но часто тут можно приобрести куда больше, чем в том же отеле»,