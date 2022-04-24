Экономим вместе: 5 лайфхаков при покупке туров

Отдохнуть в другой стране можно за приемлемые деньги даже в нынешних условиях. Главное знать несколько лайфхаков, которые помогут купить горящий тур. "Рамблер" расскажет о пяти из них.

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Турагентства продают туры дороже, так как агент получает процент за каждую проданную путевку. Размер вознаграждения напрямую зависит от стоимости путевки. Поэтому он заинтересован в том, чтобы продать путевку дороже. В среднем, туроператоры платят агентам 10-15% от проданного тура.

Безусловно, разница заключается в том, что дома вы подбираете отель под свои реальные нужды. Если вы хотите целыми днями осматривать достопримечательности, купаться в море, есть в аутентичных закусочных и ресторанах, то вам точно не нужен пятизвездочный отель с едой и тремя бассейнами. Агент, в свою очередь, будет давить на то, что более дешевые отели плохие, хотя это не так.

Относитесь гибко к датам

Стоимость тура в один и тот же отель может быть дешевле на треть. Например, перед майскими праздниками высокий сезон, поэтому спрос порождает повышение цены.

Проверяйте и разные по продолжительности отдыха варианта. Например, тур на 5 ночей иногда может стоить примерно столько же, сколько и на 7 ночей. А также не забывайте, что самые дешевые туры появляются неожиданно.

Смотрите цены на разные направления

Если вы привыкли каждый год ездить в одну и ту же страну, то вопрос выбора места отдыха для вас решен. Например, в Турцию. Но иногда можно купить горящий тур дешево на традиционно дорогое направление. Например, в Таиланд из Москвы можно съездить по цене Турции.

Могут сработать и случайные факторы: например, туроператор закупил много мест на определенное направление, но не смог их продать. У туристов появляется возможность купить горящий тур по бросовой цене.

Летайте из Москвы

В большинстве случаев туры с вылетом из Москвы будут стоить дешевле, чем аналогичные путешествия с вылетом из других городов. На это влияет развитая схема авиаперевозок и конкуренция между туроператорами. Поэтому турз с вылетом из Москвы будет стоять в два раза дешевле, тура из Казани.

Но сначала, конечно, ищите самый удобный для вас вариант. Решение принимайте исходя из своего комфорта и реальной разницы в цене.

Отличайте горящие туры от псевдогорящих

Некоторые туроператоры маркируют горящими те туры, которые ими не являются. Горящей путевкой принято называть тур, который продается за несколько дней до вылета. Большинство из них появляется в начале и в конце сезона. Для Турции — это апрель-май и сентябрь-октябрь.