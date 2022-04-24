Экономим вместе: 5 лайфхаков при покупке туров

Отдохнуть в другой стране можно за приемлемые деньги даже в нынешних условиях. Главное знать несколько лайфхаков, которые помогут купить горящий тур. "Рамблер" расскажет о пяти из них.
Турагентства продают туры дороже, так как агент получает процент за каждую проданную путевку. Размер вознаграждения напрямую зависит от стоимости путевки. Поэтому он заинтересован в том, чтобы продать путевку дороже. В среднем, туроператоры платят агентам 10-15% от проданного тура.
Безусловно, разница заключается в том, что дома вы подбираете отель под свои реальные нужды. Если вы хотите целыми днями осматривать достопримечательности, купаться в море, есть в аутентичных закусочных и ресторанах, то вам точно не нужен пятизвездочный отель с едой и тремя бассейнами. Агент, в свою очередь, будет давить на то, что более дешевые отели плохие, хотя это не так.
Стоимость тура в один и тот же отель может быть дешевле на треть. Например, перед майскими праздниками высокий сезон, поэтому спрос порождает повышение цены.
Проверяйте и разные по продолжительности отдыха варианта. Например, тур на 5 ночей иногда может стоить примерно столько же, сколько и на 7 ночей. А также не забывайте, что самые дешевые туры появляются неожиданно.
Если вы привыкли каждый год ездить в одну и ту же страну, то вопрос выбора места отдыха для вас решен. Например, в Турцию. Но иногда можно купить горящий тур дешево на традиционно дорогое направление. Например, в Таиланд из Москвы можно съездить по цене Турции.
Могут сработать и случайные факторы: например, туроператор закупил много мест на определенное направление, но не смог их продать. У туристов появляется возможность купить горящий тур по бросовой цене.
В большинстве случаев туры с вылетом из Москвы будут стоить дешевле, чем аналогичные путешествия с вылетом из других городов. На это влияет развитая схема авиаперевозок и конкуренция между туроператорами. Поэтому турз с вылетом из Москвы будет стоять в два раза дешевле, тура из Казани.
Но сначала, конечно, ищите самый удобный для вас вариант. Решение принимайте исходя из своего комфорта и реальной разницы в цене.
Некоторые туроператоры маркируют горящими те туры, которые ими не являются. Горящей путевкой принято называть тур, который продается за несколько дней до вылета. Большинство из них появляется в начале и в конце сезона. Для Турции — это апрель-май и сентябрь-октябрь.
Также за тур всегда просят заплатить полную стоимость. Если вам предлагают внести часть денег сейчас, это не горящий тур. При бронировании горящего тура вам продают полный пакет услуг: стандартный номер, питание, wi-fi. Если цена подозрительно дешевая, то может вам просто предлагают номер без окон и без еды.