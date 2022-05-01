Что делать, если в самолете болят уши

Сильный дискомфорт и ощущение заложенности уха при взлете и посадке самолета ощущает каждый второй пассажир. Однако эти проблемы прекращаются после того, как самолет набрал высоту или приземлился. У многих людей могут проявляться и более серьезные симптомы, например, резкая острая боль в ухе или даже кратковременная потеря слуха. О том, что делать, если в самолете начинает болит ухо, и что с этим делать, — в материале “Рамблера”.

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Причины появления

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Боль и дискомфорт — симптомы аэроотита. Это синдром, который появляется у людей в самолете при перепаде давления. Внутри среднего уха расположен воздушный карман, который сужается при посадке и расширяется при взлете. Для выравнивания давления воздух должен выходить через евстахиеву трубу, но она может быть заблокирована. Причиной этому могут стать аллергии, инфекции или ушные заболевания, перенесенные ранее.

“Аэроотит — это патология среднего уха, которая связана с изменением давления, окружающей средой и барабанной перепонкой. Все эти факторы приводят к воспалению среднего уха, и выглядят, как так называемые тубоотиты. Это — воспаление самой слизистой” Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Опасен ли аэроотит

Дискомфорт в полете не опасен для здоровья человека, но иногда могут возникнуть осложнения. Органы внутри уха могут оказаться поражены воспалением, тогда придется обращаться к врачу, а последствия предугадать невозможно. Все зависит от того, как быстро человек начнет лечение.

“В принципе, если воспаление не запущенное, никакой опасности оно за собой не несет. Хотя возможны и разрывы барабанной перепонки, и проблемы невритов слухового нерва, и, безусловно, проблемы гнойного отита” Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Что делать при боли в ухе

Врачи рекомендуют воздерживаться от перелетов, если у вас есть симптомы ОРВИ или боли в ухе. Смена давления в полете может сильно повлиять на ситуацию и течение заболевания. Даже с небольшой болью в ухе не стоит садиться в самолет. В некоторых случаях вместо перелета вам будет необходима помощь специалиста.

“Важно, чтобы люди с симптомами ОРВИ, когда есть даже маленький болевой синдром в области уха, не летали на самолетах. Потому что это сто процентов усилит тяжесть течения отита. Если из уха идут выделения, ухо красное, горячее, повышается температура, возникают вестибулярные нарушения, постоянно стреляющие боли, нужно обращаться к ЛОР-врачу” Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Однако если возможности перенести перелет нет, но при этом вы не наблюдаете серьезных симптомов вроде острой боли, воспаления, покраснения и повышения температуры, то можно обойтись другими средствами.