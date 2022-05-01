Что делать, если в самолете болят уши

Сильный дискомфорт и ощущение заложенности уха при взлете и посадке самолета ощущает каждый второй пассажир. Однако эти проблемы прекращаются после того, как самолет набрал высоту или приземлился. У многих людей могут проявляться и более серьезные симптомы, например, резкая острая боль в ухе или даже кратковременная потеря слуха. О том, что делать, если в самолете начинает болит ухо, и что с этим делать, — в материале “Рамблера”.
Боль и дискомфорт — симптомы аэроотита. Это синдром, который появляется у людей в самолете при перепаде давления. Внутри среднего уха расположен воздушный карман, который сужается при посадке и расширяется при взлете. Для выравнивания давления воздух должен выходить через евстахиеву трубу, но она может быть заблокирована. Причиной этому могут стать аллергии, инфекции или ушные заболевания, перенесенные ранее.
Дискомфорт в полете не опасен для здоровья человека, но иногда могут возникнуть осложнения. Органы внутри уха могут оказаться поражены воспалением, тогда придется обращаться к врачу, а последствия предугадать невозможно. Все зависит от того, как быстро человек начнет лечение.
Врачи рекомендуют воздерживаться от перелетов, если у вас есть симптомы ОРВИ или боли в ухе. Смена давления в полете может сильно повлиять на ситуацию и течение заболевания. Даже с небольшой болью в ухе не стоит садиться в самолет. В некоторых случаях вместо перелета вам будет необходима помощь специалиста.
Однако если возможности перенести перелет нет, но при этом вы не наблюдаете серьезных симптомов вроде острой боли, воспаления, покраснения и повышения температуры, то можно обойтись другими средствами.