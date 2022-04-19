Как дешево и быстро добраться на Черное море

После очередного продления запретов полетов над югом России у туристов возникает вопрос: как можно добраться до курорта, не потратив много времени или денег на дорогу. «ФедералПресс» собрал основные маршруты и их стоимость.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В Краснодарском крае остаются закрытыми аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара, в Крыму – Симферополь, а также Ростов-на-Дону, который также мог быть использован для того, чтобы добраться на Черное море. Власти предлагают добираться через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод и Ставрополя.

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Анапа

Из Сочи в Анапу ходит поезд «Ласточка», который ездит ежедневно в 13:57, а прибывает в 21:23. Стоимость составляет 1770 рублей, а время в пути 7 часов 26 минут.

Из Волгограда в Анапу на данный момент ходит только по нечетным дням (а с 16 мая все дни, кроме вторника) поезд, стоимость билета в котором составляет 2,1 тыс. рублей. Время в пути 21 часов 19 минут (выходит из Волгограда в 10:21, прибывает в Анапу на следующий день в 6:40).

Из Минеральных Вод и Ставрополя в Анапу поезда не ходят.

Самая низкая цена билета на самолет из Москвы в Сочи составляет 9,5 тыс. рублей (4 часа в воздухе), а из Москвы в Волгоград 5,6 тыс (два часа).

Таким образом, самый быстрый способ – через Сочи почти 12 часов в дороге, через Волгоград почти сутки (23 часа 40 минут). Однако через Волгоград стоимость дороги составит 7,7 тысяч рублей, через Сочи – 11,3 тыс.

Геленджик

В Геленджике нет железнодорожного вокзала, поэтому рекомендуют дорогу через Новороссийск.

Так из Волгограда в Новороссийск поезд ходит раз в четыре дня, стоимость составляет 2,3 тыс. рублей, время в пути 22 часа 31 минуту (7:24 выходит из Волгограда, в 5:55 приходит).

Из Минеральных вод в Новороссийск через день ходит поезд, стоимость билета на который начинается с тысячи рублей, время в пути почти 13 часов (из Минвод в 18:47, в Новороссийск в 7:45).

Самый дешевый перелет из Москвы в Минеральные воды (2 часа 15 минут в пути) стоит 6 тыс. руб., а в Волгоград 5,6 тыс. рублей (два часа полета).

Таким образом, самым дешевым способом добраться до Новороссийска можно через Минеральные воды – 7 тыс. рублей, через Волгоград – 7,9 тыс. При этом через Минводы дорога займет 15 часов, а через Волгоград почти больше суток.

Многие отели Геленджика предлагают трансфер из Новороссийска. При желании добраться самостоятельно стоимость составит: примерно 400 рублей за час поездки на автобусе. Такси в районе тысячи рублей

Симферополь

В Симферополь ходят поезда из Волгограда. Время в пути составляет 26 часов (в 7:16 из Волгограда, в 8:50 в Симферополе), стоимость билета начинается от 2,7 тысяч рублей.

Из Минеральных вод раз в четыре дня ходит поезд, время в пути составит 17 часов 57 минут (отбытие в 14:53, прибытие в 8:50), стоимость 2,3 тыс. Из Ставрополя поезда ходят только с пересадками (в Кропоткине).

Самый дешевый перелет из Москвы в Минеральные воды (2 часа 15 минут в пути) стоит 6 тыс. руб., а в Волгоград 5,6 тыс. рублей (два часа полета). Таким образом, через Волгоград в Симферополь путь составит 28 часов, а через Минеральные воды около 21 часа.

При этом стоимость через Волгоград и Минводы одинакова и составляет 8,3 тысячи рублей.

А автобус?

Отдельно остановимся на стоимости и времени в пути при выборе автобусного сообщения, так как при поездке с детьми многие отказываются от этого варианта. Также часть дороги может пролегать через горную местность, не все пассажиры переносят «серпантин».

Геленджик. Автобус из Минеральных вод идет 11 часов 53 минуты, стоимость составляет 2,4 тыс. руб. Из Ставрополя есть несколько вариантов автобуса: время в пути 10 часов 15 минут (стоимость 1,9 тыс. руб.), а также 8 часов 35 минут (1,5 тыс.).

Анапа. Через день ходит автобус из Сочи, семь часов в дороге за 1,3 тыс. руб. Из Ставрополя время в пути в среднем составляет 10 часов, стоимость – примерно 1,5 тысяч рублей.