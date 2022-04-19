Как сэкономить на авиабилетах

Неважно, летите вы в отпуск или рабочую поездку заграницу или в пределах страны, сэкономить на авиабилетах всегда будет актуально. Рамблер собрал для вас рекомендации, благодаря которым билеты могут стать менее затратными для вашего бюджета.
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Если у вас есть такая возможность и поездка запланирована заранее, старайтесь бронировать билеты как можно раньше. Билет, купленный за год до предполагаемого вылета, обойдется значительно дешевле, чем тот, что куплен за месяц или за неделю. Учитывайте лишь тот факт, что самые дешевые билеты, как правило, невозвратные. Если вы не уверены в том, что поездка точно состоится, правильным решением будет добавить немного денег и взять билет с возможностью возврата, чтобы подстраховать себя.
Любая авиакомпания стремится набрать необходимое количество пассажиров на каждый рейс, в связи с этим покупать билеты сразу в обе стороны у одного перевозчика - выгоднее. Учитывайте это при покупке билетов, и бронируйте рейсы от одной компании туда и обратно сразу, если вы знаете заранее дату обратного перелета.
Отслеживайте цену в приложениях и на сайтах, которые занимаются продажей авиабилетов - зачастую, в ночное время стоимость немного снижается. Большинство сервисов предоставляют возможность подписаться на уведомления - это значит, что о любых изменениях в цене вас будут информировать с помощью сообщений на электронную почту.
Некоторые авиакомпании снижают цены на рейсы, вылетающие во вторник, среду и четверг. Если вам не принципиален день вылета, это может помочь вам купить билет по меньшей стоимости, нежели на другие дни недели.
Не игнорируйте бонусные программы авиакомпаний - они заключаются в том, что чем чаще вы летаете, тем больше у вас копится бонусов/миль, которые вы в последствии сможете обменять на билеты или повышение класса обслуживания.
Пользуйтесь кешбэк-сервисами. Очень многие банки предлагают специальные тарифы, в которых подразумевается возврат какого-то процента потраченных вами средств. Эти виртуальные деньги вы сможете потратить и на покупку билетов. Даже если ими будет невозможно оплатить стопроцентную стоимость, это станет неплохой скидкой.
Не забывайте, что билеты, не включающие в свою стоимость багаж, стоят на порядок дешевле. Внимательно изучите допустимые габариты ручной клади у вашей авиакомпании и ограничьтесь ею, если у нет необходимости брать с собой большой чемодан.