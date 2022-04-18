Чеклист: 13 вещей, которые нужно сделать перед отпуском

Количество дел, которые необходимо сделать перед отпуском, состоит из десятков пунктов. А стресс, связанный со скорым отъездом, делает нас нервными и меняет сосредоточиться. "Рамблер" подготовил чек-лист, который поможет собраться в отпуск.
1. Сфотографируйте паспорт и страховку на телефон, сделайте ксерокопии документов, чтобы они были под рукой на случай чп.
2. Сообщите в банк о вашей поездке и тогда карту не заблокируют из-за подозрительного зарубежного платежа.
3. Снимите часть наличных с банковской карты, чтобы оплачивать ими мелкие расходы и не отдавать лишние деньги за комиссию.
4. Сохраните в смартфоне контактные номера банка и страховой компании. Обычно в острые момента люди оказываются без Интернета.
5. Зарегистрируйтесь на авиарейс онлайн. Обычно регистрация начинается за 24 часа до вылета. Кстати, о задержке рейса тоже можно узнать в Сети.
6. Обязательно купите портативную зарядку и зарядите все устройства, которые планируете использовать.
7. Выбросите все продукты из холодильника, которые могут испортиться. Да, даже картошку.
8. Если вы уберетесь до отъезда, то возвращаться в чистую квартиру будет во много раз приятнее.
9. Обязательно выключите ненужные приборы из розеток, перекройте воду и газ. Никому не хочется возврашаться в дом, который затопило.
10. Оплатите счета за квартиру, налоги и внесите иные обязательные платыже, чтобы не заниматься этим в отпуске.
11. Позаботьтесь о своем досухе во время дороги и в отпуске. Например, скачайте сериал на ноутбук или возьмите с собой книгу.
12. Отдайте ключ от квартиры ближайшему другу или родственнику. Если потеряете второй ключ, все равно сможете попасть домой.
13. За несколько часов до выхода проверьте, все ли вы взяли с собой.