Чеклист: 13 вещей, которые нужно сделать перед отпуском

Количество дел, которые необходимо сделать перед отпуском, состоит из десятков пунктов. А стресс, связанный со скорым отъездом, делает нас нервными и меняет сосредоточиться. "Рамблер" подготовил чек-лист, который поможет собраться в отпуск.

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1. Сфотографируйте паспорт и страховку на телефон, сделайте ксерокопии документов, чтобы они были под рукой на случай чп.

2. Сообщите в банк о вашей поездке и тогда карту не заблокируют из-за подозрительного зарубежного платежа.

3. Снимите часть наличных с банковской карты, чтобы оплачивать ими мелкие расходы и не отдавать лишние деньги за комиссию.

4. Сохраните в смартфоне контактные номера банка и страховой компании. Обычно в острые момента люди оказываются без Интернета.

5. Зарегистрируйтесь на авиарейс онлайн. Обычно регистрация начинается за 24 часа до вылета. Кстати, о задержке рейса тоже можно узнать в Сети.

6. Обязательно купите портативную зарядку и зарядите все устройства, которые планируете использовать.

7. Выбросите все продукты из холодильника, которые могут испортиться. Да, даже картошку.

8. Если вы уберетесь до отъезда, то возвращаться в чистую квартиру будет во много раз приятнее.

9. Обязательно выключите ненужные приборы из розеток, перекройте воду и газ. Никому не хочется возврашаться в дом, который затопило.

10. Оплатите счета за квартиру, налоги и внесите иные обязательные платыже, чтобы не заниматься этим в отпуске.

11. Позаботьтесь о своем досухе во время дороги и в отпуске. Например, скачайте сериал на ноутбук или возьмите с собой книгу.

12. Отдайте ключ от квартиры ближайшему другу или родственнику. Если потеряете второй ключ, все равно сможете попасть домой.