Места, где туристу не стоит отдыхать после 40 лет

Конечно, у каждого из нас свои ожидания от отдыха, и уж точно планирование отпуска не должно зависеть от возраста — если вы хотите веселиться, никакие условности не должны стать преградой, так же как и спокойный отдых часто выбирают совсем молодые люди. И все же не всегда понятно, чего ожидать от того или иного направления, если ни ты, ни твои друзья там еще не побывали. Мы решили поделиться местами, куда туристам, предпочитающим относительно спокойный отдых и тем, кто уже устал от молодежных вечеринок, можно отправляться только хорошо подумав.

Афины

Видео дня

Нельзя сказать, что Афины — шумный город, скорее, наоборот. И все же люди, которые привыкли к комфорту или же в силу некоторых особенностей не могут себе позволить проводить под палящим солнцем много времени, должны быть осторожнее. Афины далеко не в каждой части города могут порадовать отличным сервисом или комфортными дорогами для прогулок. Об этом стоит помнить людям, у которых есть определенные проблемы с двигательной системой. Если вы узнали себя, подумайте, может, стоит подобрать куда более комфортный город? В Греции почти на каждом уголке вас ждет что-то интересное, поэтому смело рассматривайте другие районы.

Ибица

Тем, кто уже успел насладиться молодостью в клубах по всему миру, будет не так уж и весело на популярном испанском курорте. На Ибицу, как правило, отправляются за безудержным весельем, где алкоголь и музыка льются рекой. После 40 подобные развлечения могут не только раздражать, но и быть опасными для здоровья. Не думайте, что сможете спокойно поваляться на пляжах — уже ранним утром вас потревожат нетрезвые люди, возвращающиеся из клубов, да и особой красоты на пляже вы не будете наблюдать. Стоит рассмотреть для отпуска соседние острова, особенно если вы берете с собой детей.

Сен-Тропе