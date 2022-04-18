Первый раз в поход в горы: как подготовиться

Походы на природу очень романтизированы. Во многом это произошло благодаря фильмам, в которых персонажи любуются на горные пейзажи и радостно просыпаются в палатках. На самом деле все не совсем так. Походы - это сложно, как физически, так и эмоционально, и необходима тщательная подготовка. Подробнее - в материале "Рамблера".

Фото: Pixabay Pixabay

Подготовьте одежду и снаряжение

Видео дня

Если вы планируете ходить в походы больше одного раза, обзаведитесь специальным палками. Также важно иметь удобные ботинки или кроссовки, если вы не пойдете высоко в горы, где снежно, и термобелье. Поверх термобелья наденьте флиску и куртку, в зависимости от погоды, а снизу - удобные непромокающие. Очень важно позаботиться и о защите от солнца. Ни в коем случае не пренебрегайте спф-кремом и головным убором. Солнце в горах очень опасное. Новички часто не думают об этом и возвращаются с сильными ожогами.

Изучите маршруты и рассчитайте время

Перед тем, как идти в поход, тщательно изучите доступные пешие маршруты и сколько на них нужно закладывать времени . Заранее скачайте карту на телефон, чтобы была возможность воспользоваться ей без доступа к интернету. Ни в коем случае не сворачивайте с троп, если у вас еще нет должного опыта: можно нарваться на диких животных или заблудиться в елках.

Трезво оцените свои возможности

Кажется, что с первого раза можно покорить вершины, но лучше не переоценивать свои возможности. Для начала выберите маршрут легкой или средней сложности, не геройствуйте, а опробуйте свои силы. Удовлетворения будет гораздо больше, если достигнуть запланированной цели, а не упасть на пол пути. Учитывайте, что потом еще возвращаться обратно.

Обеспечьте свою безопасность

Безопасность в походе - это главное. В первую очередь изучите погодные условия, узнайте, нет ли угрозы схода лавин в горах, не планирует ли пойти дождь. Также важно взять с собой достаточное количество воды, еды, портативную зарядку и добавить в контакты номер службы спасения. Сообщите о своем намерении пойти в поход близким.

Выспитесь