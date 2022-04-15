Стюардесса дала советы по сбору чемодана в поездку

Бортпроводница арабской авиакомпании Emirates Рианнон Корбетт (Rhiannon Corbett) дала советы по правильному и максимально эффективному сбору чемодана в поездку. Ее советы публикует Metro.
В первую очередь стюардесса порекомендовала туристам, планирующим путешествие, заранее составить список необходимых в поездке вещей. Это не только поможет сэкономить время, но и снизит вероятность оставить дома что-то важное.
«Кроме того, это позволит вам почувствовать себя менее напряженным перед полетом»,
— отметила она.
Также девушка посоветовала перед сборами всегда проверять погоду в месте назначения, чтобы не перегружать чемодан вещами, которые, возможно, не понадобится надевать. Третий совет — всегда оставлять дополнительное пространство в багаже.
«Небольшое свободное место пригодится для сувениров или покупок, которые вы можете сделать в поездке. Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, как упаковать все это в свой чемодан»,
— заключила Корбетт.