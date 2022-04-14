Зачем открывать иллюминаторы при взлете и посадке

Когда самолет готовится к взлету или посадке, стюардессы всегда просят пассажиров открыть шторки иллюминатора. "Рамблер" расскажет, зачем это делать.

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По правилам безопасности полетов, во время руления, взлета и посадки самолета шторки иллюминаторов должны быть открыты. Дело в том, что эти этапы считаются наиболее опасными, поэтому требуют особенной концентрации не только пилота, но и тех, кто находится на борту.

Во-первых, глаза пассажира должны адаптироваться к естественному освещению. Так вы сможете лучше ориентироваться в случае аварийной ситуации. По этой причине выключается и основное освещение в салоне. От скорости выполнения инструкций стюардесс может зависеть ваша жизнь, а плохая видимость играет против.

Во-вторых, все участники полета (пилоты, бортпроводники и пассажиры) могут видеть, что происходит за бортом. С одной стороны, пассажиры могут наблюдать за полетом и сделать красивые фото. С другой стороны, это позволяет своевременно сообщить о возникновении нештатной ситуации экипажу или оценить во время эвакуации положение за бортом.

Например, стюардессы смогут увидеть, есть ли пожар или нет. И понять, сколько времени есть на спасение пассажиров. Спасатели также смогут увидеть, что происходит в салоне.

Еще одна причина, по которой открывают шторки иллюминатора, риск дополнительного ранения. При жесткой посадке пластмассовая шторка может расколоться и повредить лицо осколками.

Можно подумать, что шторка наоборот могла бы защитить лицо от попадания осколков стекла, но иллюминатор представляет из себя трехслойный стеклопакет. Он может выдерживать давление между салоном и внешней атмосферой, сопоставимое с нагрузкой до 4 тонн. Кстати, особой прочности способствует и округлая форма, такие стекла лучше держат и распределяют давление во всей конструкции