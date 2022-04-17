Почему стоимость ж/д билетов разная и как купить билет дешевле

Стоимость билетов на поезд зависит от самых разных причин, начиная от дня недели, и заканчивая типом вагона и местом в нем. "Рамблер" расскажет, почему цены в поездах постоянно меняются и как выбрать билет дешевле.

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Цена билета зависит от нескольких факторов: от времени отправления (сезон и день недели), времени до отправления, спроса и количества проданных мест.

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В праздники (майские, новогодние и др.) и определенные дни недели (вечер пятницы) цена может быть значительно выше, чем в будни. Но если спрос низкий, то и цена ниже.

Сезонные коэффициенты

Стоимость билетов рассчитывается по коэффициенту, который меняется в зависимости от сезона. Список коэффициентов на весь следующий год становится доступен в конце текущего.

При этом существует несколько программ стимулирования спроса. Например, тариф «Планируйте заранее!». В нем стоимость билета зависит от количества дней до отправления поезда. На маршруты с этим тарифом обычно влияют сезонные коэффициенты. Скидка по тарифу может доходить до 40%.

Стоимость на разные поезда по одному маршруту

Билет на фирменный поезд обычно стоит дороже, чем в нефирменный. Фирменный поезд предлагает услуги высокого качества (питание, дорожный набор). В составе фирменного поезда используются только новые вагоны с кондиционером и биотуалетом. В вагонах всегда чисто, проводники прошли дополнительное обучение.

Комфорт и разная цена

Чем выше уровень комфорта в вагоне, тем дороже билет. Тем лучше место в вагоне, тем дороже билет. Это касается, например, нижних и верхних полок. Помимо этого цена связана с количеством пассажиров в вагоне. Размер вагона всегда одинаковы, а количество пассажиров в разных классах различно. В плацкарте 54 места, в купе 32 или 36 мест, что в 1,7 раза меньше. Примерно настолько выше цена билета в купе по сравнению с плацкартом.

Как купить билеты дешево

Есть много способов сэкономить на билете. Например, иногда скидка действует только на полный маршрут поезда. Тогда до конечной станции будет доехать дешевле, чем до промежуточной, где вы будете выходить. Об этом и других приемах читайте в статье «Как купить дешевые ж/д билеты»