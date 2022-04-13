Названы лучшие месяцы в году, когда стоит брать отпуск

Выгоднее всего с финансовой точки зрения уходить в отпуск в месяцы, где нет серьезных официальных выходных и праздников. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по трудовому праву Алексей Седов.

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"Лучше всего выбирать для отдыха июль и декабрь, далее по рейтингу можно поставить — апрель, сентябрь и октябрь. Именно в эти месяцы, как правило, наибольшее количество рабочих дней по производственному календарю",

— пояснил он.

Седов также отметил, что отпуск не стоит брать в январе и мае, так как в эти месяцы много праздничных дней и мало рабочих, а следовательно, человек получит маленькие отпускные.