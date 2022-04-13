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2 часа назад

Названы лучшие месяцы в году, когда стоит брать отпуск

Вечерняя Москва

Выгоднее всего с финансовой точки зрения уходить в отпуск в месяцы, где нет серьезных официальных выходных и праздников. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по трудовому праву Алексей Седов.

Названы лучшие месяцы в году, когда стоит брать отпуск
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Лучше всего выбирать для отдыха июль и декабрь, далее по рейтингу можно поставить — апрель, сентябрь и октябрь. Именно в эти месяцы, как правило, наибольшее количество рабочих дней по производственному календарю",

— пояснил он.

Седов также отметил, что отпуск не стоит брать в январе и мае, так как в эти месяцы много праздничных дней и мало рабочих, а следовательно, человек получит маленькие отпускные.

До этого юрист по трудовому праву Ольга Петрова рассказала «ВМ», как должно проходить увольнение по сокращению. По ее словам, сотруднику должны выплатить зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и пособие. Если через два месяца человек не найдет работу, он может вернуться к бывшему работодателю, чтобы получить еще одно пособие в размере среднего заработка, отметила Петрова.

Лайфхаки,Алексей Седов,Ольга Петрова,
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