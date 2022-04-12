Как перевозить собаку в поезде

Многие путешественники предпочитают поезд самолету. В некоторых случаях билеты на поезд значительно дешевле, а также есть люди, которые боятся летать на самолете. Также поезда удобны тем, что в них можно перевозить животных. Однако не все знают, как это делать.

Фото: Рамблер Рамблер

Правила провоза животного в поезде

Видео дня

Существует одно общее для всех правило: если вы не выезжаете за границу, вам не нужны никакие документы. Чипирование можно отложить, а ветеринарный паспорт оставить дома. Однако если вы путешествуете в теплое время года, стоит все-таки взять паспорт на случай, если собаку укусил клещ. Тогда вы сможете проверить сроки обработки. Билет на поезд нужно покупать в специальном вагоне, где разрешен провоз животных. Вы можете уточнить это в кассе вокзала. Если вы покупаете билеты на сайте, то вагоны с разрешенным провозом животных отмечены отпечатком лапы.

Правила провоза собак отличаются в зависимости от ее крупности. Порода не имеет значения. Крупной собака считается, ее невозможно провести в переноске, которая в сумме длины, ширины и высоты превышает 180 сантиметров. В таком случае хозяину придется выкупать все купе полностью для провоза животного. В обязательном порядке животное должно быть на поводке и в наморднике.

Собак мелких и средних пород можно провозить без выкупа купе, но в таком случае животному нужно покупать отдельный билет. В таком случае собака должна постоянно находиться в переноске, которая помещается на багажную полку. Также для перевозки мелкой собаки можно выкупить все купе, в таком случае эти правила соблюдать не обязательно.

Как подготовить собаку к поездке

Купите специальную переноску с жесткими краями. Важно сделать так, чтобы у собаки была возможность выйти из нее поесть и попить. Также не стоит забывать и о других нуждах собаки. Выбирайте маршруты с редкими, но длинными остановками, чтобы ваше животное могло спокойно выйти по нужде.

Если ваша собака плохо переносит стресс, можно взять с собой в дорогу успокоительные капли. Их также можно давать в дороге, если собака будет пугаться громкого шума, но не стоит с ними перебарщивать.