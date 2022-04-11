Почему плацкарт лучше купе

Многие путешественники избегают поездок в плацкарте, однако в некоторых поездах лучше выбирать места именно там, а не в купе. Рассказываем, почему.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Больше места для багажа

В купе старых поездов, как правило, довольно тесно, и мест для багажа на четверых не всегда достаточно. Третьих полок в купе нет, а, вот, в плацкарте можно щедро расположиться, если не рассориться с соседями.

Безопаснее

Плацкарт открытый, там много людей, поэтому находиться там, вопреки опасениям, более безопасно. Проводник регулярно проходит по вагону и отслеживает нарушения. В купе же можно остаться наедине с очень неприятным пассажиром. Хотя и в плацкарте разбрасывать деньги и телефоны не стоит.

Дешевле

Стоимость билетов в плацкарте регулируется государством, и компания-перевозчик не может назначить сумму выше установленной. Кроме того, часто действуют скидки для детей.

Новые вагоны

Плацкартные вагоны гораздо активнее заменяют на новые, поэтому шанс попасть в современный и чистый вагон с дополнительными удобствами гораздо выше, купив билет не в купе. Выбирайте вагон с кондиционером и биотуалетом, так вероятнее, что это будет новая модель с большим количеством розеток и хорошей уборной.

Удобнее для большой компании