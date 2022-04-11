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3 часа назад

Почему плацкарт лучше купе

Мира Маркина

Многие путешественники избегают поездок в плацкарте, однако в некоторых поездах лучше выбирать места именно там, а не в купе. Рассказываем, почему.

Почему плацкарт лучше купе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Больше места для багажа

В купе старых поездов, как правило, довольно тесно, и мест для багажа на четверых не всегда достаточно. Третьих полок в купе нет, а, вот, в плацкарте можно щедро расположиться, если не рассориться с соседями.

Безопаснее

Плацкарт открытый, там много людей, поэтому находиться там, вопреки опасениям, более безопасно. Проводник регулярно проходит по вагону и отслеживает нарушения. В купе же можно остаться наедине с очень неприятным пассажиром. Хотя и в плацкарте разбрасывать деньги и телефоны не стоит.

Дешевле

Стоимость билетов в плацкарте регулируется государством, и компания-перевозчик не может назначить сумму выше установленной. Кроме того, часто действуют скидки для детей.

Новые вагоны

Плацкартные вагоны гораздо активнее заменяют на новые, поэтому шанс попасть в современный и чистый вагон с дополнительными удобствами гораздо выше, купив билет не в купе. Выбирайте вагон с кондиционером и биотуалетом, так вероятнее, что это будет новая модель с большим количеством розеток и хорошей уборной.

Удобнее для большой компании

Например, если вы путешествуете вшестером, гораздо удобнее и выгоднее приобрести 4 места в отдельном отсеке и две боковушки, чем в двух купе. Кроме того, поездка на поезде - то еще приключение, поэтому изолироваться отдельно ото всех - не самый интересный выбор.

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