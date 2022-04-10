Как в самолете получить постное питание

В полете пассажирам предлагают мясные или рыбные блюда, сдобу и молочные продукты. Такое меню не походит людям, которые соблюдают Великий пост. «Рамблер» расскажет, как получить на борту питание с учетом религиозных убеждений.

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Взять с собой

Проще всего позаботиться о рационе заранее и взять блюда с собой. В воздухе аппетит может разыграться, поэтому берите на всякий случай побольше: например, одно блюдо на два часа полета. Упакуйте еду в герметичные контейнеры, теплые и горячие блюда оберните в фольгу. Помните, что жидкости более 100 мл на борту запрещены, поэтому никаких супов, рагу и жидких каш.

Что можно в пост: овощи, фрукты, ягоды, бобы, чечевица, соя, нут, фасоль, соевые продукты, каша и злаки, орехи и сухофрукты, грибы, черный хлеб и хлебцы, зелень, салаты, брокколи, спаржа, мед, хлебобулочные изделия без яиц и сливочного масла, растительное масло (в разрешенные дни).

Что нельзя в пост: мясо, полуфабрикаты и колбасы, птица, рыба, яйца, молочные продукты, сыр и сливочное масло, алкоголь (кроме вина в отдельные дни), сдоба и кондитерские изделия.

Заказать спецпитание

Постное питание во многих аспектах совпадает с веганским (или строгим вегетарианским) питанием. Сегодня опция такого питания доступна в большинстве авиакомпаний. Заказать специальное питание можно при покупке авиабилета на сайте, в личном кабинете на сайте или через колл-центр. Это бесплатно.

Заказать специальное меню над не позднее, чем за 24-48 часов до вылета рейса. Что-то поменять или сделать заказ на борту, увы, невозможно.

Некоторые российские компании (например, «Аэрофлот») предлагают специальное постное меню. Пассажиры получат блюда из овощей, фруктов, орехов, злаков и грибов.

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