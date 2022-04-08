Как спастись от жары в поезде: лучше лайфхаки

Температура в поезде — одна из главных проблем путешественников, которые пользуются этим видом транспорта для того, чтобы добраться на море летом. В поездах не всегда работают кондиционеры, и не все соседи согласны на то, чтобы открывать окно во время движения. Некоторые люди плохо переносят жару, поэтому им приходится спасаться подручными средствами для того, чтобы спастись от высокой температуры во время пути. О самых действенных лайфхаках — в материале “Рамблера”.

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Бутылка с пульверизатором

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Для этого можно купить крышку-пульверизатор и надеть ее на обычную бутылку для воды. Также можно использовать бутылку от чистящего средств, но перед применением важно ее тщательно промыть. Положите ее в чемодан или в сумку, налейте туда воду и периодически опрыскивайте лицо, а также кожу на сгибах рук и ног. Также можно опрыскивать шею, а вот одежду мочить не стоит. Если в поезде включат кондиционер или на остановке вы выйдете на улицу, где будет небольшой ветер, вас может продуть.

Мокрое полотенце

Один из самых распространенных способов спасения от жары — влажное полотенце. Если у вас нет своего, небольшие полотенца раздают в поездах вместе с комплектом постельного белья. Намочите полотенце и положите его на лицо. Также им можно обтирать некоторые участки кожи. Можно налить воду в бутылку и периодически промакивать ей полотенце, так как в сильную жару вода будет испаряться.

Замороженные пластиковые бутылки с водой

Некоторые пассажиры прибегают и к более радикальным способам. Они берут с собой несколько литровых бутылок из морозилки, где от воды остался только лед. По советам пользователей в социальных сетях, таких бутылок хватает на несколько часов. После этого воду выливают в раковину, а бутылки выкидывают. Лучше всего использовать этот лайфхак, если вы выезжаете вечером, а приезжаете с утра. Когда лед закончится, будет прохладный вечер, а с утра вы уже сойдете с поезда.

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