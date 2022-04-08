Что взять с собой в длительную поездку на поезде

Поезда остаются одним из наиболее популярных способов для передвижения и путешествий. В некоторых ситуациях поездка на поезде может быть выгоднее, как по времени, так и по цене для туристов. Однако все-таки этот способ — не самый комфортный, учитывая то, что там тяжело поддерживать личную гигиену, а также нормально питаться. В материале “Рамблера” — о том, как подготовиться к длительной поездке на поезде.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сменная одежда

Видео дня

Одежда, которую вы будете носить в поезде, обязательно должна быть комфортной. Лучше всего подойдет спортивный костюм, а не пижама, так как вам не нужно будет переодеваться. Иногда в поездах бывает довольно холодно, поэтому возьмите с собой теплые носки и толстовку. Из обуви берите то, что легко и быстро снимается, чтобы вам было удобнее ходить по вагону, а потом возвращаться на свое место. Не берите в поезд домашние тапочки, если не планируете выбрасывать их после поездки. Иначе их придется тщательно дезинфицировать, ведь по вагону многие люди ходят в уличной обуви.

Средства гигиены

Обязательно возьмите с собой зубную щетку и зубную пасту, а также косметические средства, которые вы используете ежедневно. Например, гель или пенка для умывания или крем. Также можно положить в чемодан дорожный набор с гелем для душа и шампунем. Дело в том, что в поездах есть душевые, но они платные. Если поездка длится от трех дней и более, то вы можете воспользоваться душем во время остановки на одном из вокзалов. Если поездка длится сутки, то есть смысл купить влажные салфетки для интимной гигиены, чтобы не тратить деньги на использование душевых.

Еда

Этот пункт является большой проблемой для многих людей. В длительные поездки можно взять заранее приготовленную еду и сумку-холодильник, а также перекусы, которые не испортятся на протяжении долгого времени. Например печенье, крекеры, сухофрукты или орехи, а также сухие хлопья. Можно также взять с собой термос, в котором удобно запаривать крупы, и это не составит большого труда. Все остальное можно купить в вагоне-ресторане или на остановках. Если вы путешествуете в холодное время года, можно взять с собой овощи и фрукты, но в жару они быстро испортятся.

Развлечения