5 отличий фирменного поезда от обычного

Путешествие на обычном и фирменном поезде существенно различаются в цене. Но есть ли на самом деле между ними принципиальные различия, за которые не жалко доплатить? Читайте в материале "Рамблера".

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Начать следует с того, что фирменный поезд — это тот же пассажирский состав, но с более удобными вагонами и более высоким уровнем обслуживания. Разумеется, между этими простым и фирменным поездами есть отличия.

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График

У фирменных поездов, как правило, удобный график движения. Помимо того, что отправление у них обычно в ночь (чтобы утром прибыть в пункт назначения), фирменные поезда имеют преимущество перед другими: их пропускают везде в первую очередь. А вот обычные поезда часто надолго остаются на станциях, как раз пропуская вперед скорые и фирменные поезда, да и графики отправления таких поездов не всегда удобны.

Питание

В стоимость билета фирменного поезда входит горячее питание и сухпаек. А во время путешествия проводник предложит чай, кофе, а иногда и свежую выпечку. В обычных поездах путешественникам приходится брать еду с собой или отправляться в вагон-ресторан.

Постельное белье

Если в обычных поездах постельное белье проводник выдает пассажирам уже после отправления и им приходится самим создавать себе спальное место (перед этим сняв с верхних полок довольно тяжелые матрасы), то в фирменных поездах проводники уже перед посадкой пассажиров заправляют постели на верхних полках. Нижние полки, кстати, можно тоже попросить привести в порядок проводника.

Туалетные принадлежности

В фирменных поездах каждый пассажир получает набор с гигиеническими принадлежностями. Их состав зависит от класса купе, в котором путешествует человек. В эконом-классе а этот набор входят расческа, зубная щетка, зубная паста, зубочистка, влажные и бумажные салфетки. В бизнес-классе к этому составу добавляют еще мыло, носовые платки и косметичку. А в купе класса люкс пассажиры ко всему прочему получают еще и тапочки, халат, шампунь, гель для душа, мочалку и крем для рук.

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