Туристам дали совет при подготовке к путешествию

Россиянам, которые в ближайшее время готовятся поехать в отпуск, стоит отдать предпочтение менее популярным регионам из-за высокой загруженности главных туристических направлений. Также стоит отказаться от самостоятельных путешествий, рассказала «Ленте.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. Но главный совет — обратить внимание на транспортную доступность региона.

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«Нужно заранее посмотреть, какова логистика, особенно если мы говорим о территориях, близких к боевым действиям. Потом нужно посмотреть на соотношение цены и качества и подумать о каких-то вариантах морезамещения, которые существуют в нашей стране — озера, реки санатории. Если что-то непонятно, лучше обратиться к турагенту, потому что это более профессиональные люди, которые зачастую сэкономят деньги и выберут наилучшие позиции», — рассказала она.

По ее словам, самыми востребованными направлениями по-прежнему остаются Сочи, Крым, Калининградская область. Также россияне любят отдыхать на Алтае, Камчатке и Сахалине, из крупных городов лидерами остаются Москва и Санкт-Петербург. Зарубежный отдых тоже доступен, но сейчас лучше воспользоваться помощью туроператора, считает Ольга Санаева.

«Если мы говорим о зарубежном отдыхе, он не исчез совсем. Представлена Турция, Египет, восточные страны. С Европой не очень понятно, эти локации будут меняться. Если кто-то привык к этим точкам, я бы с осторожностью выбирала в этот раз самостоятельное путешествие и отдала бы предпочтение путешествию с туроператором, потому что здесь будут наиболее решены вопросы безопасности», — пояснила она.

Из-за сокращения числа доступных зарубежных направлений и отложенного спроса со стороны туристов старшего возраста в России вырос спрос на санаторный отдых внутри страны.