Аналоги Booking и Airbnb в России для поиска и бронирования жилья

Сервис по бронированию жилья Booking.com приостановил работу в России. Теперь с его помощью невозможно найти жилье в РФ и Беларуси.

Фото: Кадр из фильма "Дикая" Кадр из фильма "Дикая"

«Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране»,

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— заявил РБК представитель сервиса.

Позже стало известно, что сервис аренды жилья Airbnb также приостановил свою деятельность в России и Беларуси. Гостям из этих двух стран больше недоступно оформление бронирований в других государствах. Бронирования жилья, сделанные с 4 апреля, также отменены. Компания уточнила, что календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен.

На замену Booking.com и Airbnb собрали альтернативные сайты, которые помогут определиться с направлением для поездки, найти и забронировать отель, гостиницу или другое жилье для отдыха в России и ближайшем зарубежье в 2022 году.

101HOTELS.COM

Крупный поисковый сервис, похожий на букинг, который объединил все лучшие гостиницы РФ и стран СНГ. На сайте или по звонку можно забронировать номер в отеле, домик на базе отдыха или комнату в санатории, сделать это без предоплаты и отдать деньги уже по приезде на место. Гости могут оставлять отзывы и ставить оценки, что поможет оценить плюсы или минусы того или иного размещения.

Кстати, у сервиса есть кешбэк для обладателей карт «Мир» и бонусная программа, которая позволяет копить баллы за бронирование номеров (количество начисляемых бонусов отображается при выборе вариантов размещения). В дальнейшем накопленные баллы можно использовать для оплаты бронирований. Кстати, постоянные клиенты получают больше бонусов, а также доступ к предложениям со скидками.

Кадр из фильма "Ешь. Молись. Люби"

OneTwoTrip

Российский онлайн-сервис бронирования сфокусирован на покупке ж/д, авиа и автобусных билетов, но предлагает и жилье в разных странах. Путешественникам доступны любые варианты размещения — от отелей, гостиниц и апартаментов до баз отдыха и хостелов. В поисковых фильтрах есть возможность найти варианты с бронированием без указания реквизитов банковской карты, а также уточнять, с какой целью вы ищете отель: шопинг, отдых за городом, спорт, бюджетная поездка и дальше по списку.

Отметим, что через мобильное приложение покупать и бронировать билеты и жилье не только удобнее, но и дешевле. Действует программа лояльности с бонусами – можно вернуть до 15 % с покупки.

Кадр из фильма "Письма к Джульетте"

Яндекс. Путешествия

Сервис по поиску и бронированию отелей в России, Крыму и по всему миру, благодаря которому также можно купить билеты на самолет, поезд и автобус. В базе более трех миллионов гостиниц, санаториев, турбаз, хостелов, апарт-отелей и гостевых домов. Удобная система фильтров и отзывы гостей с «Яндекс.Карт» помогают быстро выбрать необходимый вариант размещения.

Из плюсов, доступных только здесь: за бронирование объектов сервис возвращает 10% от стоимости проживания баллами для пользователей программы «Яндекс.Плюс». Да и вообще специальных предложения у Яндекса много – обязательно подпишитесь на их рассылку и следите за всеми акциями (они постоянно обновляются).

Кадр из фильма "Убийство на яхте"

Tutu.ru

На сайте можно купить тур, билет на поезд/самолет/аэроэкспресс/электричку, забронировать отель, запланировать экскурсию. Все доступно, понятно и на русском языке. Оплатить бронь можно банковской картой. Если вдруг у вас поменялись планы – в большинстве случаев предоплату можно вернуть без потерь, если отмена не позже чем за сутки до заезда.

Из плюсов: сервис оформляет отчетные документы для бухгалтерии, если вы отправляетесь в командировку. Из минусов: отзывов гостей и пользовательского рейтинга отелей нет, а также оплата сразу после брони, и при отмене она возвращается не полностью: сайт удерживает около 10%. Еще один момент: в мобильном приложении пока можно купить только билеты, если ищите жилье, придется зайти на сайт.

Кадр из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"

Ostrovok.ru

Российский онлайн-сервис – один из самых популярных аналогов букинга. У платформы сразу несколько преимуществ: низкие цены по сравнению с другими аналогичными сайтами, бронирование без комиссии, простой поиск, оплата либо через сайт отеля по банковской карте, либо по приезде в гостиницу. Это еще не все: помимо прямых контактов с отелями сервис использует множество других каналов бронирования: через конкурентов, корпоративные или скрытые тарифы, каналы бронирования для турагентств.

А еще у сайта есть специальное предложение для корпоративных клиентов – пригодится для компаний, которые постоянно отправляют своих сотрудников в командировки. Всего в базе свыше 1 700 000 гостиниц даже в самых отдаленных и экзотических уголках мира. Помимо внутренних отзывов, внутри сервиса также собраны комментарии с сайта TripAdvisor — портала путешествий с отзывами об отелях, достопримечательностях и многом другом.

Кадр из фильма "Монте-Карло"

Bronevik.com

Российская система бронирования отелей, которая имеет шесть филиалов по стране, благодаря которым обеспечивается бесперебойная работа с отелями в разных часовых поясах. Основной фокус на «Броневике» — Россия и Беларусь. В базе можно найти более 20 тысяч объектов размещения: гостиницы, апартаменты, мини-отели, санатории, турбазы, хостелы в России и странах ближнего зарубежья.

Кстати, сервис предлагает отличные цены на жилье даже в самых отдаленных уголках России. Варианты оплаты — на сайте и при заселении на месте. При этом во многих отелях есть штрафы при отмене бронирования в размере полной стоимости первых суток, и это не зависит от того, когда вы оповестили об изменившихся планах: за день или за неделю до заезда.

Кадр из фильма "Джунгли"

Алеан

Национальный туристический оператор, который предлагает организованный отдых. Кроме «пакетных» туров, экскурсий, круизов и даже детско-оздоровительных лагерей на сайте доступно бронирование отелей на курортах России и ближнего зарубежья (более 4 тысяч вариантов размещения). Отметим, что наиболее популярные направления: Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды и Подмосковье.

В России, Беларуси и Азербайджане работает 11 офисов и представительств, обеспечивающих организованный отдых на российских курортах, в странах СНГ и Прибалтики. На платформе возможна оплата бронирований без комиссии посредникам, а также пользователям доступна беспроцентная рассрочка.