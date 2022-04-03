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2 часа назад

5 простых шагов: как подготовить ребенка к лагерю

Даша Краснова
Сергей Копейкинэксперт

Совсем сокро начнется сезон поездок в детские лагеря. Поэтому родители и дети начинают волноваться. О том, что стоит учесть и как ничего не забыть рассказывает сооснователь премиального детского лагеря SportZania Сергей Копейкин. На протяжении восьми лет он занимается организацией детского отдыха.

5 простых шагов: как подготовить ребенка к лагерю
Фото: unsplash.comunsplash.com

1. Не перестарайтесь

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Дети считывают реакцию старших — если вы чрезвычайно беспокоитесь, так же будут реагировать и ваши дети. Если вы выбрали лагерь — значит, вы ему доверяете.

Опыт преодоления трудностей важен для формирования личности и уверенности ребенка в своих силах. Поездка в детский лагерь — прекрасное и волнительное событие для каждого ребенка и родителя, которое помогает малышу стать смелее, решительнее и увереннее в себе.
Сергей Копейкин
Сергей КопейкинРуководитель детского языкового лагеря SportZania.

2. Проконтролируйте, чтобы не перестарался ребенок

Уточните у лагеря список запрещенных продуктов: газировку и фрукты, например, точно лучше не давать с собой. Важно проговорить правила с ребенком и проверить, не взял ли он с собой запрещенные вещи.

У нас в лагере был случай: девочка привезла с собой черепаху! Самую настоящую! Вожатые кормили черепашку в течение смены — с ней все было в порядке, но все же по возможности стоит перепроверить, не оказалось ли в сумке чего-то лишнего.
Сергей Копейкин
Сергей КопейкинРуководитель детского языкового лагеря SportZania.

3. Подготовьте ребенка морально

Важно заранее проговорить с ребенком все то, что будет ждать его в лагере. Например, необходимо заранее дать понять, что в лагере не будет родителей: только он сам, сверстники и вожатые. Также стоит заранее объяснить, что в случае любых сложностей и проблем можно и нужно обращаться к вожатым.

Смены в некоторых лагерях, в том числе нашем, проходят тематически: космос, история и так далее. Если вы выбрали для поездки такой лагерь, то предложите ребенку подготовиться — чуть больше почитать про космос, например. Расскажите о том, какой интересный опыт ребенок получит в лагере: новые друзья, знания и навыки.
Сергей Копейкин
Сергей КопейкинРуководитель детского языкового лагеря SportZania.

4. Очевидное, не всегда очевидно

Не забудьте обсудить с ребенком бытовые моменты. Например, необходимость чистить зубы, ходить в душ, менять одежду и нижнее белье, сушить мокрые вещи. Какие-то вещи можно прописать на карточках, составить план и периодически повторять.

Важно снизить количество неожиданностей, которые будут ожидать ребенка. Попробуйте заранее дать ему попробовать застелить кровать или развесить вещи.
Сергей Копейкин
Сергей КопейкинРуководитель детского языкового лагеря SportZania.

5. Минимизация временных и финансовых убытков

По окончании смены встает важная задача — ничего не забыть. Перед отъездом можно составить список того, что положили или помочь ребенку, созвонившись по видеосвязи в последний день смены.

В нашем лагере есть устоявшаяся практика: вожатые перепроверяют комнаты на забытые мелочи — почти каждый что-то оставляет.
Сергей Копейкин
Сергей КопейкинРуководитель детского языкового лагеря SportZania.
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