5 простых шагов: как подготовить ребенка к лагерю

Совсем сокро начнется сезон поездок в детские лагеря. Поэтому родители и дети начинают волноваться. О том, что стоит учесть и как ничего не забыть рассказывает сооснователь премиального детского лагеря SportZania Сергей Копейкин. На протяжении восьми лет он занимается организацией детского отдыха.

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1. Не перестарайтесь

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Дети считывают реакцию старших — если вы чрезвычайно беспокоитесь, так же будут реагировать и ваши дети. Если вы выбрали лагерь — значит, вы ему доверяете.

Опыт преодоления трудностей важен для формирования личности и уверенности ребенка в своих силах. Поездка в детский лагерь — прекрасное и волнительное событие для каждого ребенка и родителя, которое помогает малышу стать смелее, решительнее и увереннее в себе.

Сергей Копейкин Руководитель детского языкового лагеря SportZania.

2. Проконтролируйте, чтобы не перестарался ребенок

Уточните у лагеря список запрещенных продуктов: газировку и фрукты, например, точно лучше не давать с собой. Важно проговорить правила с ребенком и проверить, не взял ли он с собой запрещенные вещи.

У нас в лагере был случай: девочка привезла с собой черепаху! Самую настоящую! Вожатые кормили черепашку в течение смены — с ней все было в порядке, но все же по возможности стоит перепроверить, не оказалось ли в сумке чего-то лишнего.

Сергей Копейкин Руководитель детского языкового лагеря SportZania.

3. Подготовьте ребенка морально

Важно заранее проговорить с ребенком все то, что будет ждать его в лагере. Например, необходимо заранее дать понять, что в лагере не будет родителей: только он сам, сверстники и вожатые. Также стоит заранее объяснить, что в случае любых сложностей и проблем можно и нужно обращаться к вожатым.

Смены в некоторых лагерях, в том числе нашем, проходят тематически: космос, история и так далее. Если вы выбрали для поездки такой лагерь, то предложите ребенку подготовиться — чуть больше почитать про космос, например. Расскажите о том, какой интересный опыт ребенок получит в лагере: новые друзья, знания и навыки.

Сергей Копейкин Руководитель детского языкового лагеря SportZania.

4. Очевидное, не всегда очевидно

Не забудьте обсудить с ребенком бытовые моменты. Например, необходимость чистить зубы, ходить в душ, менять одежду и нижнее белье, сушить мокрые вещи. Какие-то вещи можно прописать на карточках, составить план и периодически повторять.

Важно снизить количество неожиданностей, которые будут ожидать ребенка. Попробуйте заранее дать ему попробовать застелить кровать или развесить вещи.

Сергей Копейкин Руководитель детского языкового лагеря SportZania.

5. Минимизация временных и финансовых убытков

По окончании смены встает важная задача — ничего не забыть. Перед отъездом можно составить список того, что положили или помочь ребенку, созвонившись по видеосвязи в последний день смены.