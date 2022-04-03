5 простых шагов: как подготовить ребенка к лагерю

Совсем сокро начнется сезон поездок в детские лагеря. Поэтому родители и дети начинают волноваться. О том, что стоит учесть и как ничего не забыть рассказывает сооснователь премиального детского лагеря SportZania Сергей Копейкин. На протяжении восьми лет он занимается организацией детского отдыха.
Дети считывают реакцию старших — если вы чрезвычайно беспокоитесь, так же будут реагировать и ваши дети. Если вы выбрали лагерь — значит, вы ему доверяете.
Уточните у лагеря список запрещенных продуктов: газировку и фрукты, например, точно лучше не давать с собой. Важно проговорить правила с ребенком и проверить, не взял ли он с собой запрещенные вещи.
Важно заранее проговорить с ребенком все то, что будет ждать его в лагере. Например, необходимо заранее дать понять, что в лагере не будет родителей: только он сам, сверстники и вожатые. Также стоит заранее объяснить, что в случае любых сложностей и проблем можно и нужно обращаться к вожатым.
Не забудьте обсудить с ребенком бытовые моменты. Например, необходимость чистить зубы, ходить в душ, менять одежду и нижнее белье, сушить мокрые вещи. Какие-то вещи можно прописать на карточках, составить план и периодически повторять.
По окончании смены встает важная задача — ничего не забыть. Перед отъездом можно составить список того, что положили или помочь ребенку, созвонившись по видеосвязи в последний день смены.