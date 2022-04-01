4 способа избежать кражи в отеле

Номера в отелях не так безопасны, как многие привыкли считать. Конечно не слишком хочется думать о возможных неприятностях на отдыхе, но полностью отключать бдительность все же не стоит. О том, как снизить риск стать жертвой вора в отеле, читайте в материале "Рамблера".

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Минимум лишней информации

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Не стоит сообщать плохо знакомым людям много информации о себе и не привлекайте к себе лишнее внимание дорогими гаджетами и фамильными украшениями. Даже самая, казалось бы, незначительная деталь в невинной беседе с новым знакомым (например, упоминание о том, что вы собираетесь уехать на экскурсию) может сыграть на руку злоумышленникам. А последняя модель ноутбука, замеченного мошенниками у вас во время работы в лобби отеля, станет для них своеобразной “красной тряпкой”.

Откажитесь от таблички "Прошу убрать в номере"

Чаще всего постояльцы отелей просят горничных производить уборку номеров в их отсутствие. Но пользоваться специальными табличками при этом не стоит. Лучше лично попросить горничную привести номер в порядок в определенный отрезок времени или обратиться с этой просьбой к администратору. Дело в том, что наличие таблички с просьбой об уборке на двери номера четко указывает, что постояльца в комнате в этот момент точно нет. А значит вор легко может воспользоваться ситуацией. Лучше, напротив, уходя из номера надолго, вешать на дверь табличку с надписью “Не беспокоить”. Возможный злоумышленник решит, что постоялец находится внутри и вряд ли захочет проверить это лично.

Не разбрасывайте вещи

Даже если вы отнюдь не аккуратист, все же не стоит разбрасывать вещи по всему номеру отеля. Часто на самых видных местах оказываются техника, украшения и другие весьма ценные предметы. Это лишнее искушение для вора.

Не выключайте свет и телевизор