4 способа избежать кражи в отеле

Номера в отелях не так безопасны, как многие привыкли считать. Конечно не слишком хочется думать о возможных неприятностях на отдыхе, но полностью отключать бдительность все же не стоит. О том, как снизить риск стать жертвой вора в отеле, читайте в материале "Рамблера".
Не стоит сообщать плохо знакомым людям много информации о себе и не привлекайте к себе лишнее внимание дорогими гаджетами и фамильными украшениями. Даже самая, казалось бы, незначительная деталь в невинной беседе с новым знакомым (например, упоминание о том, что вы собираетесь уехать на экскурсию) может сыграть на руку злоумышленникам. А последняя модель ноутбука, замеченного мошенниками у вас во время работы в лобби отеля, станет для них своеобразной “красной тряпкой”.
Чаще всего постояльцы отелей просят горничных производить уборку номеров в их отсутствие. Но пользоваться специальными табличками при этом не стоит. Лучше лично попросить горничную привести номер в порядок в определенный отрезок времени или обратиться с этой просьбой к администратору. Дело в том, что наличие таблички с просьбой об уборке на двери номера четко указывает, что постояльца в комнате в этот момент точно нет. А значит вор легко может воспользоваться ситуацией. Лучше, напротив, уходя из номера надолго, вешать на дверь табличку с надписью “Не беспокоить”. Возможный злоумышленник решит, что постоялец находится внутри и вряд ли захочет проверить это лично.
Даже если вы отнюдь не аккуратист, все же не стоит разбрасывать вещи по всему номеру отеля. Часто на самых видных местах оказываются техника, украшения и другие весьма ценные предметы. Это лишнее искушение для вора.
Горящий в номере свет — это сигнал для злоумышленников, что постоялец внутри. Так же, как включенный звук у телевизора. В первом случае это отпугнет от вашего номера тех, кто, возможно, наблюдает за ним снаружи, во втором — станет хотя бы минимальной защитой от вора, который может находиться в коридоре. Поэтому, уходя, оставить включенным освещение и звук у телевизора — не самое плохое решение.