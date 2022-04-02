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3 часа назад

Что делать, если в соседнем номере отеля сильно шумят

Мира Маркина

Комфортное и спокойное проживание даже в самом хорошем номере могут испортить шумные соседи. Как поступить, если громкие звуки из соседнего номера мешают вам отдыхать, читайте в материале "Рамблера".

Что делать, если в соседнем номере отеля сильно шумят
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Попробуйте поговорить с соседями

Если из соседнего номера слышна, например, громкая музыка, которая не дает вам спать, можно попробовать решить проблему самостоятельно, попросив постояльцев сделать звук потише. Скорее всего соседи пойдут вам навстречу, тем более, если время суток уже обязывает соблюдать тишину. Выскажите свою просьбу тактично, без криков и обвинений, ведь проблемы вам вряд ли нужны. Если же дебоширы не внимают вашим просьбам, следует применить иную тактику.

Обратитесь к персоналу отеля

Если утихомирить соседей своими силами не получилось, попросите решить проблему администрацию отеля. Это весьма действенный способ. Сотрудники отеля могут даже предоставить вам другой номер, где соседи не будут вам мешать.

Используйте беруши

Самый оптимальный и наименее энергозатратный способ обеспечить себе комфортный сон без опасения быть разбуженным громкими звуками из соседнего номера. Эти маленькие приспособления избавят вас от лишних нервов и возможных неприятных разбирательств с соседями.

Наденьте наушники

Еще один способ, не требующий ни с кем общения из-за шума в соседнем номере - надеть наушники и включить любимую музыку. Вместо композиций популярных певцов можно, например, послушать звуки природы. Под шум океана или дождя заснуть получится гораздо проще и приятнее.

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