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1 час назад

Как оформить страховку, уже находясь за границей: чек-лист

Катерина Саломе

Полис путешественника лучше приобретать перед поездкой, но не всегда удается сделать это заранее. Если вы не успели купить страховку вовремя, не расстраивайтесь — можно оформить ее онлайн, находясь за границей. "Рамблер" составил чек-лист, который поможет это сделать.

Как оформить страховку, уже находясь за границей
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

1. Время, когда страховка вступает в силу

Для тех, кто оформляет полис по прилету в зарубежную страну, действует правило: страховка начинает действовать не сразу, а только на шестой день после оплаты. Поэтому, чтобы не переплачивать за дни, когда страховка еще не действует, отсчитайте шесть дней и поставьте получившуюся дату как начало страхования.

2. Не продлить, а оформить новую

Если вы предусмотрительно оформили страховку на родине, но задержались в путешествии, и ваш полис истек, важно понимать, что продлить полис не получится. Единственный выход — оформить новый. Сделать это можно онлайн. Процесс занимает всего несколько минут: достаточно заполнить форму, указав паспортные данные, период действия и зону покрытия.

3. Лучше переплатить за страховой лимит

Стандартное страховое покрытие в полисе путешественника — 30 тысяч евро. Этой суммы вполне будет достаточно, например, для лечения больного горла или при переломе запястья. Но ее не хватит для более серьезных случаев, включающих, стационар. В таком случае разницу вам придется выплачивать самостоятельно. Чтобы этого не случилось, лучше переплатить при покупке страховки и выбрать вариант с покрытием в 100 или хотя бы 50 тысяч евро.

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