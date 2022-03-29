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2 часа назад

Как сэкономить на авиабилетах, собираясь в отпуск

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Руководитель интернет-портала о путешествиях Роман Гусаров рассказал россиянам, как купить самые дешевые авиабилеты. Его слова передает «Общественная служба новостей».

Как сэкономить на авиабилетах, собираясь в отпуск
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Закон такой: чем раньше покупаешь билет, тем больше шансов улететь дешевле»,

– объяснил эксперт.

Самые дешевые авиабилеты можно купить в самом начале продаж. Послереализации 20 % билетов цена начинает подниматься. Последние несколько билетов идут по максимальной цене.

Даже если в продаже появятся билеты, которые вернули пассажиры, то они все равно продаются по высоким расценкам. Поэтому лучше не рассчитывать на то, что в последние дни удастся купить выгодный авиабилет, сообщает «Общественная служба новостей».

Лайфхаки,Роман Гусаров,
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