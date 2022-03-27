Почему в аэропорту нельзя шутить

Паспортный контроль и пограничный досмотр часто сильно утомляют. Вопросы о цели и продолжительности поездки, просьбы открыть и показать, что лежит, как назло, в самой глубине рюкзака... Некоторые туристы снимают напряжение с помощью юмора. Например, на вопрос «Есть ли у вас взрывчатые вещества или оружие?» отвечают фразой из анекдота «Свои надо иметь!». «Рамблер» рассказывает, почему шутить на пограничном контроле — очень плохая идея.

Фото: Кадр из фильма "Терминал" Кадр из фильма "Терминал"

Шутки про бомбы, наркотики, оружие — в целом на любителя. При прохождении официальных границ стран — это совсем плохая идея. И уж совсем ужасная — если вы говорите не на родном языке.

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Работники пограничного контроля — конечно же люди. Но на работе они в первую очередь профессионалы, которые должны реагировать подозрительные действия посетителей. Шутки — это подозрительно. Это считывается как отказ четко сообщить нужные сведения и прямо отвечать на поставленный вопрос.

Вероятней всего вас попросят пройти в комнату для дальнейшего расспроса. И даже если вы убедите, что просто пошутили, вы вполне вероятно пропустите свой рейс.

Комментирует Яков Фишман, предприниматель в области медицинского туризма.

Как израильская компания медицинского туризма, мы регулярно помогает нашим пациентам и пациенткам пересечь границу. Здесь, что называется, сходятся все звезды: люди едут больные, на нервах. Вдобавок израильские работники границы (и, собственно, пограничная служба, а также служба безопасности на обоих концах рейса) известны своей жесткостью и бескомпромиссностью. Мы всегда предупреждаем наших пациентов не говорить лишнего и не шутить.

У работников границы имеется множество «красных лампочек», которые зажигаются в мозгу при обнаружении любого несоответствия.

Например, если заявленная цель визита не стыкуется с поведением, с одеждой, с ответом на конкретный вопрос. Или если одна фраза в общении входит в противоречие с чем-то сказанным ранее.

Именно поэтому: минимум информации. Шутки — сами по себе несоответствие, они не вяжутся с серьезностью момента.

Очевидно, что они «неуместны», то есть — «не соответствуют». Все, что «очевидно, неуместно», стоит исключить.