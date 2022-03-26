Акции, которые помогут сэкономить на отпуске в 2022 году

Из-за роста цен стало труднее планировать отпуск, многие страны стали не по карману туристам. "Рамблер" решил выяснить, существуют ли какие-то предложения, которые помогут россиянам сократить расходы на отдых. Об этом мы поговорили с Викторией Братухиной, руководителем туристического агентства Guruturu.
По словам эксперт, наиболее известная акция сейчас — это кешбэк по карте МИР. Важно зарегестрироваться в специальной программе и оплатить бронирование картой.
"Необходимо забронировать проживание или тур с перелетом от двух ночей по России и оплатить картой МИР, зарегистрированной в программе. Кешбэк в течение 5 дней придет на карту в размере 20% от стоимости, но не более 20 тыс рублей за транзакцию. Забронировать проживание можно до 30 апреля, отдохнуть до 30 июня 2022 года. Туры вы можете выбрать на сайте программы, в турагентствах, на странице отелей или агрегаторов".
Вторая интересная акция это кешбэк за детский летний лагерь. Она начинается 31 марта и продлится до 31.08. Половину от стоимости путевки турист также получает на счет карты МИР.
"Если ваш отдых не попадает в период акции кешбэк, а будет именно в высокий сезон, для вас действует акция Раннее бронирование. Это скидки на отели до 50%, если бронировать заранее. Удобная рассрочка по оплате отдыха, забронированного заранее, фиксируется цена тура в рублях по России, в валюте зарубежные направления", - сообщила Братухина.