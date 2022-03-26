Акции, которые помогут сэкономить на отпуске в 2022 году

"Необходимо забронировать проживание или тур с перелетом от двух ночей по России и оплатить картой МИР, зарегистрированной в программе. Кешбэк в течение 5 дней придет на карту в размере 20% от стоимости, но не более 20 тыс рублей за транзакцию. Забронировать проживание можно до 30 апреля, отдохнуть до 30 июня 2022 года. Туры вы можете выбрать на сайте программы, в турагентствах, на странице отелей или агрегаторов".