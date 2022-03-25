Как не опоздать на рейс: простые правила, чтобы успеть на самолет

Непредвиденные обстоятельства могут нарушить планы, даже если вы просчитали всё до мелочей.

Как учесть непредвиденные обстоятельства в дороге и не попасть в неприятную ситуацию? Отвечают эксперты.

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Фейлы в поездках случаются довольно часто, причём нередко – по вине самих путешествующих. К счастью, многих проблем можно избежать, если подойти к этому вопросу грамотно. Например, путём анализа чужих промахов – но не с целью потешиться, а чтобы извлечь из этого пользу. Не сомневаемся, что у каждого из вас есть история, которая могла бы научить чему-то других. Если вам есть чем поделиться, присылайте свои истории сюда – будем разбирать их с экспертами в нашей новой рубрике «Разбор полётов».

Мы и сами оказывались в неприятных ситуациях вдали от дома, но не перестали ездить в другие города и страны. Всё же это один из лучших способов расширить кругозор и получить новые впечатления, пусть и не всегда хорошие. Сегодня поделюсь своей историей о том, почему не всегда стоит выбирать отель рядом с достопримечательностями и зачем нужно перечитывать правила уже знакомой вам авиакомпании.

Что было не так с моей поездкой в Стамбул

Около года назад, когда Турция была одной из немногих стран, открытых в пандемию, я полетела в Стамбул. С городом я уже давно знакома и в свои предыдущие поездки останавливалась далеко не в самых туристических отелях. В этот раз решила выбрать отель поближе к центру, в старой части города – Султанахмет. Название происходит от одноимённой мечети, ради которой сюда многие и приезжают.

В этом районе туристы часто идут смотреть Голубую мечеть и собор Святой Софии (мастхэв к посещению), затем перемещаются в знаменитый дворец Топкапы, заглядывают в Цистерну Базилика и отправляются за красивыми кадрами в парк Гюльхане. В общем, готовый маршрут, который я неоднократно проходила, но чёрт меня дёрнул пройти его ещё раз. Ведь ради этого я поселилась в одном из самых неудачных отелей Стамбула, располагающихся неподалеку от ключевых точек. Будучи одной из самых оживлённых частей города, Султанахмет напрочь лишает возможности передвигаться на такси. Но об этом я узнала чуть позже, когда пришло время возвращаться домой.

Проблема пробок в Стамбуле

О загруженности дорог в Турции можно говорить много. Но достаточно лишь знать, что жители Стамбула проводят до шести дней в месяц в пробках. Почти неделя, Карл! Поэтому к любой поездке смело плюсуйте ещё два часа на всякий пожарный. В день вылета я так и поступила. Вышла из отеля за пять-шесть часов до вылета и рассчитывала быть в аэропорту через три часа.

Что произошло потом

Всё должно было сложиться круто, но я не учла загруженность района, где находился мой отель. Опытные таксисты сюда обычно не едут. А если кто-то и решается на эту авантюру, то так и не доезжает. Зная о проблемах передвижения в Стамбуле, я заказала машину ещё с вечера. Утром в назначенное время водитель был почти на месте (нас разделяло расстояние примерно в полкилометра), но из-за перекрытого движения опоздал на два часа. А всё потому, что встретившиеся «лбами» машины никак не могли разъехаться и создали пробку.

Всё это время я пыталась вызвать другое такси. Ходила вокруг отеля и звала на помощь, но безуспешно. Автобусной остановки рядом не было, а если бы и была, со всеми пересадками путь до аэропорта занял бы день. Спустя какое-то время надо мной сжалился таксист, который нервно курил в сторонке – и это вовсе не фразеологизм. Он предупредил, что выбраться из этого места будет сложно и это займёт много времени. И был прав – те 500 м, которые не смог преодолеть первый водитель, заняли у нас порядка часа. И ещё два часа – дорога до аэропорта. Пробки, понимаете ли.

Самолет улетел без меня

На стойку регистрации я пришла за 50 минут до вылета с полной уверенностью, что успела. Но прямо передо мной её закрыли и совсем невежливо попросили уйти. Онлайн-регистрация, которую я прошла заранее, из-за наличия багажа оказалась бесполезной. Я, конечно, рвала и метала, но звонить и ругаться не стала. Билеты были невозвратные. Плюс офиса этой авиакомпании в аэропорту не было.

Никита: Регистрацию на международный рейс большинство авиакомпаний заканчивает за 45-60 минут до вылета. Но лучше всегда за основу брать именно 60 минут (за 40 минут обычно заканчивается регистрация на внутренние рейсы). Если вы понимаете, что опаздываете на самолёт, за несколько часов до отлёта можно попробовать зарегистрироваться онлайн на сайте авиакомпании. Таким образом, вы минуете необходимость тратить время на стойке регистрации и с посадочным билетом можете сразу идти в зону контроля. Но такой способ будет полезен только в том случае, если вы летите без багажа, с ручной кладью. Если у вас с собой багаж, его придётся оформлять.

В чем была проблема

Моя ошибка была в том, что я не обратила внимание на текст мелким шрифтом в правилах авиакомпании. А там было написано самое важное: посадка на рейс заканчивается за час до вылета. Другой важный момент, который в основном и подкосил мои планы, – это неудачное месторасположение отеля. В итоге мне ничего не оставалось, как купить новый билет.

Татьяна: При покупке авиабилета внимательно изучайте маршрутную квитанцию. Ведь основная и самая важная информация всегда там прописана: время начала и окончания регистрации, название аэропорта, сколько можете взять багажа и его габариты. Ну и для окончательного успокоения желательно проверять время вылета на онлайн-табло вашего аэропорта хотя бы за сутки.

Что можно сделать, если вы опоздали на рейс

У каждой авиакомпании свои правила по обмену и возврату билетов. В тарифной сетке всегда прописаны условия – их стоит изучить, а потом обратиться по телефону или подать заявку через сайт. Вполне возможно, что там окажется лазейка, которая позволит вам остаться в выигрыше – вернуть деньги или заменить рейс. Разумеется, полную стоимость вернуть не получится, но топливные и сервисные сборы – вполне.

Вернуть невозвратный билет можно только в случае форс-мажора, когда заболели вы или родственник. Отмена или задержка рейса – тоже веская причина для возврата денег. Иначе обстоит ситуация в случае с возвратным билетом – его можно сдать или обменять там же, где вы его покупали. Но не откладывайте на потом, так как перевозчик может увеличить сборы и вычесть это при возврате средств.

Татьяна: Многое ещё зависит от того, в какой момент вы хотите поменять билет – до вылета или до начала регистрации. Чаще всего в тарифе «эконом» за обмен на другую дату нужно доплатить. У некоторых перевозчиков при опоздании не более чем на полчаса можно бесплатно обменять билет. Но это получится сделать только на внутренних рейсах. В случае международных направлений тариф по обмену билета колеблется от 2 до 8 тыс. рублей – в зависимости от правил авиакомпании.

Случались ли у вас похожие ситуации? Делитесь в комментариях.