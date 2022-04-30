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1 час назад

Чек-лист: что взять с собой в путешествие на машине

Мария Каткова

Длительные поездки на машине становятся все более популярными у туристов. Это выходит экономнее, чем поезд или самолет, но занимает больше сил и времени. Поездка до места отдыха на машине может стать настоящим приключением и оставит исключительно положительные впечатления, если соблюдать все правила. В материале "Рамблера" — вещи, которые стоит взять с собой в поездку на машине. Проверьте себя, все ли есть у вас в наличии.

Чек-лист: что взять с собой в путешествие на машине
Фото: РамблерРамблер

Что положить в салон:

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В салон автомобиля возьмите вещи первой необходимости, которые могут понадобится вам прямо в дороге. Из-за того, что у вас нет чего-то в салоне, не стоит останавливать машину на обочине и терять время, поэтому нужно заранее позаботиться о том, что вы возьмете с собой. Итак, в салоне авто должны быть:

  • Вода. Рассчитывайте на два литра на человека, остальное стоит положить в багажник, но запасы воды должны быть всегда. При остановке на заправках докупайте необходимое количество.
  • Еда. Речь идет о небольших перекусах. Многие люди берут с собой сумку-холодильник. Это тоже вариант для очень длительных путешествий и тех, кто не собирается где-либо останавливаться. Также холодильник пригодится в том случае, если вы едете по непопулярной трассе и на вашем пути не предвидится кафе и магазинов.
  • Наличные деньги. Не везде принимают карты, особенно торговцы на обочине, поэтому все деньги лучше держать при себе и не оставлять в машине.
  • Документы. Они должны быть всегда при вас в случае ЧП. Речь идет не только о паспортах и документах на машину, страховых полисов это тоже касается.
  • Зарядные устройства для гаджетов. Сейчас есть возможность заряжать гаджеты в машине. В дороге они теряют зарядку особенно быстро.
  • Карта. Старые бумажные карты лучше взять с собой в салон на случай, если навигатор в телефоне перестанет работать или потеряется связь.

Что положить в багажник

  • Запчасти для машины. Вы, как никто другой, знаете свою машину и то, какие у нее есть проблемы. Поэтому заранее захватите небольшие запчасти, которые могут потребоваться в дороге и не требуют длительной замены.
  • Трос для буксира. В Дороге может случится всякое, лучше не оставаться без троса, так у вас будет больше шансов выбраться.
  • Канистру с топливом. Не все заправки, отмеченные на картах, могут быть рабочими. Поэтому на всякий случай стоит иметь с собой одну железную канистру с бензином.
  • Запасные провода и аккумулятор для зарядки гаджетов. Машина может заглохнуть, провод сломаться, и вы останетесь без связи.
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