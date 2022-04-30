Чек-лист: что взять с собой в путешествие на машине

Длительные поездки на машине становятся все более популярными у туристов. Это выходит экономнее, чем поезд или самолет, но занимает больше сил и времени. Поездка до места отдыха на машине может стать настоящим приключением и оставит исключительно положительные впечатления, если соблюдать все правила. В материале "Рамблера" — вещи, которые стоит взять с собой в поездку на машине. Проверьте себя, все ли есть у вас в наличии.
В салон автомобиля возьмите вещи первой необходимости, которые могут понадобится вам прямо в дороге. Из-за того, что у вас нет чего-то в салоне, не стоит останавливать машину на обочине и терять время, поэтому нужно заранее позаботиться о том, что вы возьмете с собой. Итак, в салоне авто должны быть: