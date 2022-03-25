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3 часа назад

Эксперты рассказали, как выбрать хороший санаторий

Мир24Мир24

Российский союз туриндустрии зафиксировал повышенный спрос на бронирование санаториев почти во всех регионах России. Такой вид отдыха особенно набирает популярность в последние годы из-за реабилитации после коронавируса. Корреспондент Mir24.tv узнал у экспертов, по каким критериям выбрать хороший санаторий.

Эксперты рассказали, как выбрать хороший санаторий
Фото: Мир24Мир24

PR-менеджер коммуникационного агентства и блогер по развитию туризма Анна Мякинина считает, что найти хороший санаторий в настоящее время не составляет проблемы. Все потому, что на данный момент активно развиваются российские платформы по подбору мест для активного и релаксирующего отдыха.

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«Самым лучшим вариантом будет для начала определить, что вы ожидаете от отдыха, какой вариант для вас более подходящий. К примеру, это может быть молодежный активный пансионат, который включает в себя все виды спорта, ночные развлекательные программы или же спокойный пансионат, в котором вы сможете отдохнуть в шикарном SPA, отвлечься от рутины на занятиях по йоге»,

– говорит Анна Мякинина.

Чтобы подобрать для себя лучший вариант, необходимо за две недели, а то и больше, начать поиск подходящего места.

«Самый сезон начинается уже с мая, когда люди ищут, куда бы поехать отдохнуть на праздники. Здесь может возникнуть проблема с нехваткой мест в санатории. Поэтому озадачиться поиском желательно не позднее, чем за месяц. С летним периодом все намного сложнее. Начинаются отпускные даты, и бронирование может быть в стопе уже за несколько месяцев. Плюс ко всему, в настоящих реалиях уже начинается повышенный спрос в силу закрытия некоторых границ»,

– говорит эксперт.

«Я всегда смотрю отзывы, но не накрученные на различных сайтах, а в социальных сетях по хештегам, комментариям, а еще ищу геопозицию места и пишу человеку лично, отметившего его, чтобы узнать реальное мнение. Мне важно, чтобы был включен завтрак, так как с этого начинается день. Обязательно надо смотреть фотографии завтраков, так как часто бывает только хлеб да масло, а овощи и яичница уже за отдельную плату»,

– рекомендует эксперт по российскому и международному туризму, блогер Александра Терентьева.

Основатель туристического агентства «Море тут» Артем Венскель дает четыре совета, на что нужно обратить внимание в первую очередь при бронировании санатория:

Во-первых, нужно определиться с профилем лечения, который вам требуется. Во-вторых, почитать отзывы, потому что есть современные санатории, а есть варианты, которые с советских времен не менялись, надо посмотреть фотографии. Третье – посмотреть локацию, в некоторых регионах санатории расположены далеко от городов и аэропортов, ехать до них три-четыре часа. Для пожилых людей добираться туда может быть неудобно и дискомфортно. Четвертое – обращайте внимание на то, когда был сделан последний ремонт, это можно узнать в интернете или просто позвонить на объект размещения и спросить: когда у вас был ремонт, если недавно, то хорошо, если очень давно, то будьте готовы к разным неожиданностям при заселении.

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